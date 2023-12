Staten og kommunene må i fellesskap finne en løsning på den kraftige økningen i kommunale avgifter. Publisert: 28. desember 2023 kl. 23:02 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Dyrtida gjør at flere sliter med å få endene til å møtes. Ekspertene tror at vi snart kan være over den verste kneika. Men når det i tillegg ligger an til en kraftig økning i kommunale avgifter flere steder, er det lett å forstå at mange er bekymret. Her må staten og kommunene i fellesskap finne en løsning.

14 ordførere i Trøndelag har nylig bedt om pengehjelp fra staten til å håndtere økninger i avgifter til vann og avløp, skriver VG. I Skaun kan innbyggerne forvente et årlig avgiftshopp på 15 prosent de neste årene. For eiere av en liten enebolig vil avgiftene mer enn doble seg, fra 13 500 kroner i fjor til 28 000 i 2028.

Årsaken til økningene er flere. Flere steder er etterslepet på vedlikehold og oppgradering av vann- og avløpsnettet stort. Det kommer stadig strengere krav til standard fra sentrale myndigheter. Et nytt EU-direktiv om kloakk er ventet å koste dyrt. Når oppgraderinger i tillegg må betales av lån med høy rente, er det klart at totalprisen blir høy.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) avviser initiativet fra trøndelagsordførerne. Statsråden påpeker at drift av vann- og avløpsnettet er et kommunalt ansvar som skal finansieres gjennom gebyrer. Samtidig er den økonomiske situasjonen i norske kommuner ganske god, sier han. Oppsparte midler i såkalte disposisjonsfond utgjør nær 100 milliarder kroner.

I Overhalla er fondet tomt. Der har vann- og avløpsavgiften inntil nå blitt subsidiert av kommunen. Vi forstår at folkevalgte kan bli svette når de ser størrelsen på den nye regninga til innbyggerne. Organisasjonen Huseierne har kalt det en udetonert gebyrbombe.

Vi mener at nivået på offentlige utgifter i Norge er for høyt. Mer penger fra staten er lettvint, men ikke nødvendigvis bærekraftig. Det viktige nå er at oppgaver blir løst mer effektivt. Dette gjelder også vedlikehold og oppgradering av vann- og avløpsnettet.

Målet må være å unngå flere stein til byrden for husholdninger som allerede sliter økonomisk.