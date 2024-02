Å nominere Elon Musk til fredsprisen er dårlig utøvelse av et ærerikt ansvar som norsk stortingspolitiker. Publisert: 21. februar 2024 kl. 20:56 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Det er ikke uvanlig at det kommer rare og dårlige forslag på kandidater til Nobels fredspris. Noen ganger har det til og med vært vanskelig å skjønne hvorfor noen fikk prisen, som Barack Obama og Henry Kissinger. Denne uka ble det kjent at stortingsrepresentant Marius Nilsen (Frp) har nominert Elon Musk til fredsprisen for 2024. Det bekrefter at det ikke ligger en kvalitetssikring i seg selv i at stortingsrepresentanter er blant de utvalgte som kan nominere kandidater til prisen.

Medlemmer av nasjonalforsamlinger, universitetsprofessorer i noen fag og medlemmer av Den norske Nobelkomite er blant de relativt få som kan nominere kandidater til fredsprisen. Donald Trump er også i år nominert til prisen, denne gang av den republikanske kongresskvinnen Claudia Tenney. Stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp) nominerte Trump til fredsprisen i 2019.

På NRK onsdag virket stortingsmann Nilsens forsvar for at Elon Musk fortjener fredsprisen i beste fall forvirrende. Musks arbeid mot amerikansk våpenstøtte til Ukraina kom tydelig overraskende på forslagsstilleren, som sier han støtter Ukraina i krigen mot Russland. Vi mener Nilsen også er på ville veier når han trekker fram Musks arbeid for ytringsfrihet og dialog som prisverdig. Meldingstjenesten Twitter, som har blitt til X med Musk som eier, framstår ikke akkurat som et konfliktdempende tempel for ytringsfrihet. Musks motstand mot fagforeninger og organisering i hans selskap Tesla gjør at han kan framstå mer diktatorisk enn demokratisk.

Fremskrittspartiet er ikke alene om dårlige norske forslag til prisen. Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) mener den russiske menneskerettighetsforkjemperen Aleksej Navalnyj bør få fredsprisen. Han mener det bør gjøres et nytt unntak fra regelen om at prisvinneren må være i live. Intensjonen virker her bedre enn forslaget. Alfred Nobels testamente erklærte at det skulle oppnevnes en komité av fem personer utpekt av det norske Stortinget til å dele ut fredsprisen. Det er et ærerikt ansvar som norske stortingspolitikere bør utøve til beste for prisen.