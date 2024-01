Publisert: 27. januar 2024 kl. 15:36 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I årevis har NTNU hatt samarbeid med israelske universiteter og bedrifter som bidrar til okkupasjonen av Palestina. NTNU har en samarbeidsavtale med Kongsberg Gruppen, som blant annet produserer deler til F-35 flyene som Israel bruker til å bombe Gaza, akkurat nå.

De har også omfattende utvekslings- og forskningssamarbeid med israelske institusjoner. Som studenter på NTNU er dette både flaut, men ikke minst vondt å tenke på.

NTNU er et attraktivt universitet, med et mangfold av studenter, blant annet studenter med palestinsk bakgrunn. Flere av disse har selv familie som har blitt et offer for Israel sine krigshandlinger, både de siste 100 dagene, men også i alle de 75 årene okkupasjonen har pågått. Det skjærer å gå på et universitet vel vitende om at ditt universitet ikke tør å ta stilling til en av de verste humanitære krisene vi har sett på lenge.

NTNU følger akademisk frihet og har brukt dette som argument gang på gang når de argumenterer imot akademisk boikott. Fungerende rektor Tor Grande mener at det går mot akademisk frihet å kutte forsknings- og utviklingssamarbeid med israelske institusjoner.

Magnus Barka Hjelle og Zaineb Abdulsatar fra Studenter for Palestina i Trondheim. Foto: Kollasj

Dette sier han samtidig som hvert eneste universitet på Gazastripen har blitt bombet og flere titalls palestinske akademikere drept. Hvor er deres rett til akademisk frihet?

UiB og Bergen Arkitekthøgskole følger begge den samme akademiske friheten som NTNU, men har kuttet sine utvekslingsavtaler. Her henger NTNU bak.

Samtidig som Israel stilles til Den internasjonale domstolen for folkemord, fortsetter NTNU å samarbeide med overgriperen. NTNU, som liker å fremstille seg som et solidarisk universitet med mottoet «Kunnskap for en bedre verden», kan ikke være stille eller nøytral når vi står overfor et folkemord.

De siste tre månedene har vi sett at okkupasjonen av Palestina ikke lenger bare er et politisk spørsmål, men en humanitær krise. Det er ikke lengre snakk om hvilken side man tar i konflikten, men om at vi ikke kan tie når 25 000 palestinere har blitt drept på litt over 100 dager.

Derfor planlegger Studenter for Palestina en streik fredag 2. februar fra kl. 12 til kl. 14, der vi oppfordrer alle studenter på NTNU til å droppe forelesninger og seminarer. Samtidig arrangerer vi en demonstrasjon på campus Gløshaugen. Kravet vårt er at NTNU:

Fryser samarbeidet med Kongsberg Gruppen, frem til Kongsberg Gruppen slutter å selge våpen eller våpendeler til Israel, enten direkte eller via tredjeland.

Avslutter alle utvekslingsavtaler med Israelske universiteter og høyskoler.

Ikke inngår nye forskningsprosjekt med israelske statlige institusjoner og bedrifter som bidrar til okkupasjonen, via Horisont Europa rammeavtalen

Beskjeden vår er tydelig, og vi håper at NTNU forstår hva vi står overfor, og at dette ikke er tiden lengre for å tie.

