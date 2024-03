Publisert: 10. mars 2024 kl. 20:44 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Med den grønne fane høyt hevet har NHO og LO lansert «kraftløftet». Det mener vi i realiteten er et korstog mot norsk natur.

I «Kraftløftet» får vi høre at vi må bygge ned natur i et rasende tempo for å nå våre klimamål innen 2030. Dette mener vi er en bløff. I praksis går mesteparten av kraften til alt annet enn det som gir kutt i utslipp. For «kraftkammeratene» i NHO og LO er som Ole Brumm: De vil ikke prioritere og sier ja takk til begge deler.

De tenker tydeligvis at det å nå klimamålene blir en lett match, så de topper det hele med mye mer kraftkrevende industri samtidig. Og klimamålene blir brukt som en Trojansk hest, hvor de smugler inn alle sine våte drømmer om datasenter, batterifabrikker, ammoniakk og hydrogenproduksjon osv. Med enten null eller tvilsom klimaeffekt.

Taperne i dette spillet er først og fremst naturen. Men også alle de berørte menneskene land og strand rundt, som får vondt i sjela av å se hva vi i Norge er i stand til å gjøre med skaperverket i det «grønne skiftets» navn.

Det siste eksemplet er Google sitt datasenter i Skien som fullt utbygd vil trenge 7,5TWh elektrisk energi. Dette er fem prosent av vår el-produksjon. Anlegget vil ferdig bygd gi 100 arbeidsplasser, som betyr 75 GWh pr arbeidsplass. Dette tilsvarer 2000 arbeidsplasser for hele vår kraftproduksjon.

Innleggsforfattere Lars Eide og Bård S. Solem Foto: Kollasj

Det er også 14 ganger mer pr arbeidsplass enn hos Hydro Aluminium Sunndalsøra. At dette er god næringspolitikk, er vanskelig å fatte. Hvor mye natur må vi ofre for 100 arbeidsplasser i Skien?

7,5TWh vil kreve 470 store vindturbiner eller 75 km2 med solceller. I tillegg trenger man 840MW balansekraft. Naturinngrepene vil bli enorme og det er andre lokalsamfunn en Skien som må bære den tyngste børa.

Med fullt utbygd datasenter i Skien, vil Norge dekke omtrent 23 prosent av Googles globale kraftforbruk. Nordmenn er på topp i verden i databruk, men vi står kun for åtte promille av Googles globale kapasitet.

I Trøndelag er det datasenter i Tydal og Namsskogan som vil trenge opp til 4,5TWh. Dette tilsvarer 18 vindkraftanlegg, som Stokkfjellet i Selbu. Klimagevinsten er totalt fraværende, men rasering av natur er fullkomment.

At man her også utvinner kryptovaluta gjør ikke saken bedre. Å rasere natur for å tjene penger på kryptovaluta er toppen av dumskap. Når dette allikevel skjer så er det fordi det er en villet politikk å satse på datasenter, og det uten å stille krav til hva de driver med.

Ola Borten Moe (Sp) uttalte nylig at våre klimamål er fullstendig urealistiske. Dermed sier han rett ut det alle egentlig vet. En åpenbar grunn er at man verken vil eller evner å prioritere klimaeffekt.

Moe skal ha skryt for å være ærlig. Det som bekymrer oss, er hvorfor alle de andre i det energi og klimapolitiske ekkokammeret fremstår så uærlige i sin kommunikasjon.

Vi er vant til å ha høy tillitt i vårt samfunn. Det gjelder ikke bare til politikere, men også til forvaltning og organisasjoner som LO og NHO. Hykleriet rundt det «grønne skiftet» setter denne tilliten på en stor prøve.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!