Jeg har lest Jonas Skybakmoens kommentar hvor han ligger våken om natta og lurer på hva som har skjedd med Kate Middleton. Jeg har også hørt Aftenpodden Forklart om Hennes Manipulerte Høyhet. Jeg har sett alle sesonger av The Crown og ikke minst forsker jeg på kvinner og kunstig intelligens. Jeg forsker på hvordan ubalanser blant dem som skaper programvare (og KI) skaper ubalanser og fordommer i KI.

På bakgrunn av alt dette, har jeg formulert min egen konspirasjonsteori om Kate Middleton.

Jeg tror ikke bildet av henne er manipulert, det er KI generert. For å gi evidens, har jeg spurt Open Art: «Can you generale a picture of Kate Middleton and her 3 children?», og jeg fikk disse to bildene:

Letizia Jaccheri spurte Open Art: «Can you generale a picture of Kate Middleton and her 3 children?», og fikk disse to bildene. Foto: Skjermdump

KI-generert bilde fra Open Art. Foto: Skjermdump

Forskjellen på manipulert og generert er at en person manipulerer, men en maskin genererer. I 2023 var årets ord KI-generert. KI står for et datasystem som utfører oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens, som å gjenkjenne tale, ta beslutninger og identifisere mønstre. Kunstig intelligens ble grunnlagt som en akademisk disiplin i 1956 – KI (AI) er en studieretning, og forskningsfelt, innen informatikk som utvikler og studerer intelligente maskiner. Generativt betyr å skape nytt innhold (lyd, kode, bilder, tekst, video). Eksempler er GPT-4 (tekst) eller OpenArt (bilde).

Men hvorfor er det ingen som sier, i de tusen konspirasjonsteorier, at bildet var KI-generert?

Min meta-konspirasjon er at de som interesserer seg for Kate ikke interesserer seg for KI, eller i hvert fall at de som tjener på å spre rykter om Kate, tror at kvinner (som de tror skal interessere seg for Kate) ikke forstår KI.

KI-trusler kan være: falske uttalelser, falske ansikter, falske budskap. Alt dette blir det mer av. Gamle stereotyper blir forstørret – hvis vi ikke tar grep. Treningsdataene til kunstig intelligens er stereotypert. NRK hadde nylig en sak om David Menkin som har fått klona stemmen sin så han i spill sier ting han ikke står for som «I don’t like black people».

Samfunnsforsker Kate Crawford har fremmet ideen om at den største trusselen fra KI-systemer er ikke at de vil bli smartere enn mennesker, men heller at de vil hardkode sexisme, rasisme og andre former for diskriminering i den digitale infrastrukturen i våre samfunn.

Men for å komme tilbake til Kate, min konspirasjonsteori er at:

1. Bildet av henne og barna er KI-generert. Dermed hvor er Kate? Hvordan har det hun egentlig? Hadde hun klart å sitte med barna sine, hadde vært nok å manipulere bildet, det hadde ikke vært behov for å generere det.

2. Ingen bruker ordet KI-generert i denne saken fordi de tror at kvinner (og ikke minst Kate) ikke vil forstå hva det betyr.

Som medmenneske og som medkvinne håper jeg at Kate har det bra og at min teori 1. er feil.

Som forsker og professor vil jeg jobbe enda hardere og smartere for å kjempe mot teori 2.

Jeg og mitt team vil forstå og formidle betydningen av mangfold i utvikling av teknologi og konsekvensene av det i bruk av i teknologien. Jeg gjentar: Det bør ikke være lov å lage KI-systemer uten kvinner, uten nordmenn, uten mangfold. De store selskapene som utvikler KI finnes for tiden i USA og Kina. Og det er et begrenset antall hoder, flest menn og noen få kvinner, som har den privilegium å forme og forstå KI.

