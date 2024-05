Publisert: 4. mai 2024 kl. 16:24 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Normaliseringa av narkotika i samfunnet er skrekkelig tydelig. Det haster å ta grep – ellers vil liv fortsette å bli ødelagte av narkotika.

Adresseavisen mener at Senterungdommen og jeg driver rusdebatt på feil premisser. Er det feil å ta et oppgjør med et stort samfunnsproblem når narkotikabruken øker over hele landet, også i Trøndelag?

Dagens ruspolitikk leker med livene til ungdommen. Det går mot nok ei russetid hvor det sniffes kokain på russebusser, og både ungdommer og foreldre er livredde for konsekvensene av den økende rusbruken.

På Innherred melder politiet om at russegrupper har finansiert russetiden med salg av narkotika. Forrige måned meldte NRK om at livsfarlige, narkotiske nitazen-tabletter er i omløp i Trondheim og Trøndelag.

I Steinkjer har det nylig vært flere overdoser som følge av nok et livsfarlig stoff, Metonitszen. Til og med i Adressa har politiet sagt at det er «en stor endring og at det er utfordrende» om narkotika blant unge.

Det er derfor svært viktig å ta et oppgjør med normaliseringa av narkotika, slik Senterungdommen gjør. Og det er derfor en feilaktig påstand fra Adressa når dere hevder at Senterungdommen har «feil premisser» for narkotikadebatten.

Det bør kunne forventes at en regionavis på Adressa sin størrelse har bedre oversikt over hvilke utfordringer politiet, skoler, helseinstitusjoner, barnevern og andre i Trøndelag, og ellers i landet, møter hver dag.

Målet med Senterungdommens ruspolitikk er et trygt samfunn uten narkotika. I dag er verken forebygginga, behandlinga for de som sliter eller ettervernet godt nok.

Samtidig er det forskjell på de som er syke og rusavhengige, og de som driver med partydop og «koser» seg med ei stripe kokain på fest. For det er ingenting koselig med narkotika. Det er tvert imot livsfarlig. Narkotika ødelegger og tar liv – og bruken øker i Norge.

Det hadde vært totalt uansvarlig å gjøre som for eksempel Høyre, Venstre og SV: å ta til orde for enda mer frislipp. Senterungdommen jobber mot frislipp, for at de som sliter skal få hjelp – og for at narkotika skal fortsette å være ulovlig i Norge.

I Adressa sin leder heter det at «Politiet må følge loven når de etterforsker narkotikaovertredelser.». Det er det Senterungdommen tar til orde for. Politiet har mistet virkemidler i møte med narkotikalovbrudd, og Senterungdommen mener politiet skal ha virkemidler for å forebygge narkotikabruk og kriminalitet. Det handler om framtida vår, og det handler om at vi ikke har et eneste liv å miste.

Senterungdommen mener regjeringa må levere en forebyggings- og behandlingsreform som sørger for langt bedre forebygging, hjelp til de som trenger det og et sterkere ettervern.

Samtidig skal narkotika være ulovlig i Norge. Det er fordi narkotika er farlig og tar liv, og fordi russetiden ikke skal være RUSEtid.

Nå er tiden for å ta et oppgjør med normaliseringa av dødelige stoffer i samfunnet – og der står Senterungdommen i spissen.

