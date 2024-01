Det voldsomme tapet av norsk natur skyldes ikke mangel på kunnskap. Det er den politiske viljen det skorter på. Publisert: 14. januar 2024 kl. 20:50 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

NRKs kartlegging avslører at det er gjort 44 000 naturinngrep i Norge bare de siste fem årene. Ifølge NRK forsvinner det en fotballbane med natur hver eneste time. Mange av naturinngrepene skjer på arealer som storsamfunnet har definert som særlig sjeldne eller sårbare.

Felles for alle inngrepene er at de er demokratisk besluttet. Det er ofte kommunene som bestemmer hvordan arealer blir disponert. Et enkeltinngrep i én kommune kan framstå som ubetydelig. Men når du summerer opp alle inngrepene, slik som NRK har gjort, kommer alvoret tydelig fram. Norsk natur forsvinner bit for bit. 2752 arter av dyr, planter, sopp og innsekter er oppført på lista over utrydningstruede arter i Norge.

Fra naturvernhold tas det til orde for å svekke det kommunale selvstyret. Kommunene er ikke flinke nok til å ta helhetlige hensyn, hevder de. Men regjeringen stritter imot. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) vil heller veilede kommunene bedre, og varsler et naturregnskap som skal gi bedre oversikt.

Det er for enkelt å legge hele ansvaret for naturtapet på lokalpolitikere. For eksempel gjorde den forrige Solberg-regjeringen det vanskeligere for statlige myndigheter å gripe inn i byggeprosjekter som strider mot nasjonale naturhensyn. Fordi de ønsket seg en mer effektiv og forenklet byggesaksprosess, svekket de kontrollen med kommunenes arealpolitikk.

Veiledning og naturregnskap er likevel ikke nok for å stanse det omfattende naturtapet i Norge. Vi trenger strengere regler. Nedbygging av sårbar natur, som for eksempel myr, bør forbys. Regjeringen må vise vilje og evne til å stanse prosjekter som ikke innfrir de nasjonale naturmålene.

Over tid er nedbyggingen av matjord heldigvis mer enn halvert. Det har skjedd etter at nasjonale myndigheter skjerpet reglene og ble flinkere til å håndheve dem. Det viser at det er mulig å snu en negativ utvikling hvis viljen bare er sterk nok. Nordmenn elsker å snakke om sin kjærlighet til naturen. Nå må vi sette handling bak ord.