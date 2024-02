Publisert: 15. februar 2024 kl. 16:55 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Kristelig Folkeparti (KrF) har i lang tid kjempet for å sikre tilstrekkelig antall dyktige lærere, spesielt for de yngste barna. Vi sørget for at det ble innført en lærernorm i 2018 som sikrer maks 15 elever per lærer i 1.-4. klasse og maks 20 elever per lærer i 5.-10. klasse. Denne normen er en minimumsnorm, som betyr at det på skoler med ekstra utfordringer bør settes inn flere lærere enn normen tilsier.

Nå ønsker et knapt flertall i formannskapet, ved Høyre, Ap, Frp og Sp, å uthule denne normen. De ber departementet om aksept for at store skoler kan ha et høyere antall elever pr lærer enn det normen tilsier. KrF argumenterte mot dette uten å få med seg flertallet. Vi mener at normen må gjelde på hver enkelt skole, slik det er i dag. Det gir et mer rettferdig utgangspunkt for alle elever, uavhengig av hvor de bor i byen.

Lærernormen har gitt skolene flere ressurser slik at de kan møte de spesifikke behovene til sine elever. Hver lærer har fått mer tid til den enkelte elev og kan dermed ha mer variert undervisning som tar hensyn til de individuelle forskjellene. Dette forebygger og håndterer utfordringer tidligere, noe som resulterer i bedre trivsel, mindre behov for spesialundervisning og færre elever som faller utenfor.

En lærernorm på skolenivå prioriterer ressursene der de vil ha størst effekt: på skolen, der elevene tilbringer mesteparten av sin tid. I tillegg er det nødvendig at skolene også ansetter andre yrkesgrupper enn lærere, slik at læreren ikke trenger å være helsesykepleier, vernepleier og psykolog i tillegg til å undervise. KrF vil fortsette å kjempe for en god skole for alle elever, og en lærernorm på skolenivå er en viktig del av denne kampen.

