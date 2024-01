Publisert: 16. januar 2024 kl. 16:12 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I Adressa 11. januar er forsiden prydet med en sak fra Trondheim kommune og kostnadskutt ved Øya helsehus. At Adressa, i 2024, fortsatt bruker «hender» om kompetent helsepersonell er direkte trist. Vi vet at avisa har fått tilbakemelding på denne ordbruken og svaret fra avisa var at her måtte vedkommende «forstå at dette er overført betydning». Vi har sett oss lei av at ansatte i helsevesenet omtales som «hender» eller «hoder». Om media sliter med å finne begreper så må dere gjerne ta kontakt for å få innspill.

Når Adressa bruker «hender», enten de omtales som varme eller ei, så bidrar det til å devaluere kompetansen de ansatte har, enten det er snakk om helsefagarbeidere, sykepleiere eller spesialsykepleiere. Politikerne brukte heller aldri en lovnad om «hender» i valgkampen. De lovte økt grunnbemanning eller flere ansatte.

At politikere, uavhengig av farge, vedtar budsjetter som ikke står i samsvar med hva de har lovt er ikke noen nyhet for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten. I Adressa 12. januar er kommunalsjef Marte Walstad sitert på at det ikke er nedbemanning det er snakk om, det er kutt i innleie. Når man ikke leier inn og heller ikke øker grunnbemanningen, så er det altså en reell nedbemanning all den tid det er færre på jobb og minst like mange pasienter som også er sykere.

Sammenligning av bemanningsfaktor med andre storbyer er jo alltid fiffig, men vi forventer at det er de enkelte pasienters faktiske behov for pleie og omsorg som er mal for bemanning, ikke om det er flere eller færre ansatte i Bergen, Oslo eller andre byer.

