Dersom Trump nok en gang vinner presidentvalget i USA, blir det svært viktig at europeiske land står sammen. Publisert: 17. januar 2024 kl. 21:50 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Donald Trump ligger godt an til å bli Det republikanske partiets presidentkandidat før valget til høsten. Eksperter omtaler seieren i nominasjonsvalget i Iowa som «et barneskirenn». Trump kan også ende opp med å vinne presidentvalget. Derfor er det nødvendig å forberede seg på en ny storpolitisk hverdag. Det blir svært viktig at europeiske land står sammen.

«Du må forstå at dersom Europa angripes, vil vi aldri komme og hjelpe og støtte dere», skal daværende president Trump ha sagt i et møte med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i 2020. «Og forresten er Nato dødt, og vil vil trekke oss fra Nato», la han til. Ifølge EU-kommissær Thierry Breton skal Trump også ha stilt krav om 400 milliarder dollar som han mente Tyskland burde ha betalt for styrket forsvar.

Trump er en populistisk demagog, kjent for sleivete bemerkninger og utsagn som ofte oppleves som useriøse. Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å ikke ta dem på alvor. Derfor er det klokt at myndigheter i flere europeiske land – inkludert Norge – nå forbereder seg på hva som kan skje dersom den uforutsigbare 77-åringen nok en gang ender opp som sjef hos vår mektigste alliansepartner.

Da Trump ville si opp internasjonale avtaler i perioden 2016-2020, ble han ofte stoppet av egne rådgivere. Nå tror flere at han vil bytte ut flere ansatte med mål om å føre en mer radikal politikk, blant annet i forholdet til Europa. «Trump 2» blir antakelig verre.

Leder for Den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, sier rett ut at en Trump-seier vil være «en tydelig trussel» mot Europa. Dette vil selvsagt påvirke Norge. For Natos forsvarsevne og Ukrainas forsvarskamp kan konsekvensene bli store. Ikke-demokratiske stormakter som Russland og Kina vil vinne terreng. Det blir helt nødvendig med et enda tettere samarbeid mellom Norge og våre naboland i Europa. Vi bør styrke vårt engasjement i Nato. Men hva blir Nato uten USA? På sikt bør vi bli medlem av EU.

Om «Trump 2» inntar Det hvite hus, må Norge og Europa være forberedt på en helt ny virkelighet.