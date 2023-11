Publisert: 29. november 2023 kl. 19:31 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Frode Dalsvåg skriver i et leserinnlegg 28. november i Adresseavisen at han mener vi svikter vårt samfunnsoppdrag ved å drive et korstog mot Helseplattformen, skape frykt hos befolkningen i Midt- Norge, og at vi ikke stiller spørsmål om hva alternativene til HP er.

Det ville vært en stor unnlatelsessynd fra vår side om vi ikke drev kritisk journalistikk på Helseplattformen. Misnøyen og feilene knyttet til det nye systemet er en svært alvorlig sak som skjer midt i Adresseavisens dekningsområde. I februar konkluderte Statens helsetilsyn med at HP kan utgjøre en fare for pasientsikkerheten, Riksrevisjonen har slått fast det samme. Vi mener det er midt i kjernen av samfunnsoppdraget vårt å opplyse om de alvorlige konsekvensene dette kan ha medført for pasienter på St. Olav samt arbeidspresset, konfliktene og uroen som innføringen av det nye systemet har skapt.

Samtidig har vi vært opptatt av å få frem at opplevelsen som brukerne har med systemet ikke er ensidig. Det viste vår nylige reportasje ett år etter at Helseplattformen ble innført på St. Olav. Vi har også hatt reportasjer med fornøyde brukere som mener det nye systemet fungerer bedre enn det gamle.

Dalsvåg kritiserer også det at vi har utfordret hele trønderbenken på Stortinget om hva de mener om HP og veien videre. Vi har over tid drevet kritisk journalistikk på beslutningstakerne i denne saken. Det skulle bare mangle om ikke Adresseavisen også utfordrer våre trønderske stortingspolitikere i et åpent spørsmål om hva de mener bør gjøres videre med Helseplattformen. Vi ser ikke det som en «dødfødt oppgave», men en viktig en.

Dalsvåg etterlyser at vi går inn i alternativene til Helseplattformen og ser hva dette ville ha betydd for St. Olav og pasientsikkerhet. Nylig arrangerte vi et åpent folkemøte på Adressahuset. Her hadde vi samlet et bredt panel som svarer opp mange av de spørsmålene som Dalsvåg peker på. Møtet ble sendt direkte på adressa.no. I tillegg har vi også laget saker som forsøker å svare opp spørsmålene om hvilke alternativer som finnes.

Jeg enig med Dalsvåg i at debatten ikke kan reduseres til et ja eller nei mot Helseplattformen. Systemet er her, og det er viktig å få frem både alternativene og stille kritiske spørsmål til de som mener dette bør skrotes. Det kommer vi til å fortsette med.

