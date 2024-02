Det er bra at flere kutter i antall jobbreiser med fly, men NTNU har åpenbart enda mer å gå på. Publisert: 14. februar 2024 kl. 21:38 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Det er bra at NTNU vil begrense antall jobbreiser med fly. Rektor Tor Grande sier til NRK at hovedregelen er at møter skal være digitale. Om det er nødvendig å reise til Oslo, oppfordres ansatte å bruke tog og ikke fly. Flere bedrifter og virksomheter har innført lignende retningslinjer. Det er bra for klimaet, og det kan redusere kostnader. Det kan se ut som om NTNU har enda mer å gå på.

Telenor og Det Norske Veritas er blant selskapene som arbeider bevisst for at de ansatte skal fly mindre. I Telenor ble antall jobbreiser med fly kuttet med 23 prosent i fjor, fra 7967 til 6103. Klima og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) roser tiltakene. Han sier at det må bli færre jobbreiser med fly i Norge. Det er det lett å være enig i, men det har også noen konsekvenser.

I fjor høst havnet Avinor, som driver 44 flyplasser i Norge, i alvorlige, økonomiske vansker. Mye av årsaken var en kraftig nedgang i nettopp antall jobbreiser med fly etter pandemien. Mens ferie- og fritidsreiser er tilbake på nivået før pandemien, ser det ut til å være mer varig nedgang for jobbreiser. Disse reisene er av de mest lønnsomme både for flyselskap og finansieringen av Avinor.

Nedgangen i jobbreiser vil kunne påvirke rutetilbud og priser. Samtidig blir konsekvensene av manglende satsing på mer miljøvennlige reisealternativ ekstra tydelige. Selv på strekningen Trondheim-Oslo framstår ikke tog som et fullgodt alternativ til fly. Når den ene statsråden vil at vi skal fly mindre, må de andre sørge for at det er gode alternative reisemåter.

All reiseaktivitet ved NTNU skal vektes mot miljøhensyn, heter det i retningslinjene. Da virker det noe bakvendt at NTNU har en direktør for organisasjon og infrastruktur som ukependler mellom Oslo og Trondheim. I fjor betalte NTNU over 278 000 kroner for reisene hans, ifølge Khrono. Det er drøyt tre ganger mer enn anslaget da han ble ansatt. Flybillettene har blitt dyrere, forklarer rektor Grande til avisa. Det er bare én av grunnene til at tida bør være over for flypendling som en del av pakken i toppjobber i Trøndelag – ikke minst ved NTNU.