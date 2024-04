Publisert: 8. april 2024 kl. 14:32 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Nylig ble regjeringens forslag til nasjonal transportplan, NTP, lagt frem. Det er nå veldig forståelig hvorfor regjeringen har drevet såkalt «forventningsavklaring» i månedene før fremleggelse, for her var det svært lite å glede seg over for oss som bor i den sørlige delen av Trøndelag.

Det er i grunnen ikke lagt opp til noen nye prosjekter for vår del av landet de neste tolv årene. Utviklingen skal stoppe opp. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sa det motsatte både i valgkampen i 2021 og i Stortingets behandling av forrige NTP i juni 2021. Da var de svært kritiske til forslaget fra regjeringen utgått fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Nå, tre år etter, legger de frem en plan med enda færre tiltak for vårt distrikt.

Det er ikke slik at det mangler gode prosjekter som burde blitt prioritert. Fortsatt er strekningen Ulsberg-Dombås en slags «missing link» på motorveiutbyggingen mellom Oslo og Steinkjer. Det er en lang rekke utbedringsprosjekter man kunne valgt på E39, særlig vest for Orkanger.

Det er fortsatt et stort behov for en utbedring eller nybygging av Omkjøringsvegen i Trondheim. Hadde regjeringen hatt ambisjoner på Trondheimsregionens vegne burde man ha lagt inn midler til planlegging av en ny ringvei øst for byen. Her kunne man ha sluset gjennomgangstrafikken utenfor byen. Slike ambisjoner finnes dessverre ikke.

Det regjeringen skal ha ros for, er at de synliggjør at det betyr noe hvem som styrer landet. Da Frp hadde samferdselsministeren var opposisjonen bekymret for «motorveg-bonanza» og de ønsket å legge ned Nye Veier.

Fremskrittspartiet ønsker å prioritere samferdsel fordi det bidrar til å knytte bo- og arbeidsmarked tettere sammen, det gjør næringslivet mer lønnsomt og det trygger liv og helse.

Landets bilister og andre brukere av veiene bør håpe på et skifte ved valget i 2025, og at Frp igjen inntar kontorene i Samferdselsdepartementet. Da kan vi igjen få fart på byggingen av landet.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!