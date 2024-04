Publisert: 10. april 2024 kl. 17:22 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Da jeg gikk i barnehagen var det vanlig å feire bursdager med å gi barna sukkersjokk. Vi fikk tilbud om is og kaker, og hadde en ordentlig sukkerfeiring. Heldigvis har de fleste barnehager gått bort fra dette. Det gjør at foreldre selv kan holde oversikt og velge hvor mye sukker de vil gi barna sine. Nå er det på tide å gi foreldrene mulighet til å følge kostholdsråd for kjøttforbruk, da må kjøttforbruket reduseres i enheter som barnehage og SFO. Som småbarnsmor vil jeg selv velge når og hvor mye søtsaker og kjøttprodukter barna mine spiser.

Å redusere kjøttforbruk i tråd med offisielle kostholdsråd er en av de mest effektive klimatiltakene, det slår Miljødirektoratet og Regjeringen fast. Sist uke behandlet bystyret energi og klimaplanen, og jeg er overrasket over stillheten i bystyresalen da SV foreslo mer plantebasert mat i egnet kommunale enheter.

Som kommune har vi mulighet til å servere plantebasert mat som standard i barnehagene og på SFO. Det ville vært bra for barnas helse og for klimaet. I tillegg kan det bidra til å gi barna gode matvaner i fremtiden. Barn som vokser opp i 2024 vil være nødt til å forholde seg til klimakrisen i mange år fremover, og vi må starte med gode klimavalg i barnehagen.

Det er katastrofalt for klimaet at bystyret ikke er villig til å diskutere en av de mest effektive tiltakene for klimaet. Det var kun SV og Vegard Frøseth Fenes fra SP som tok ordet i kjøttforbruksdebatten, ellers valgte representantene å være tause fremfor å delta i debatten. Forslaget ble nedstemt mot SV og MDG sine stemmer.

I 2023 fikk SV, MDG og de rødgrønne flertall for klimavennlig kosthold i kommunale enheter, altså å redusere kjøttforbruket i enheter som barnehage og SFO. Dessverre er ikke Sentrum-Høyre villig til å bruke nødvendige tiltak i klimakampen, og det skremmer meg. Vi er i en klimakrise. Hvor er handlingskraften til Sentrum-Høyre for å gjennomføre klimatiltak?

