Begeistringen var stor da det ble bestemt at Rørosbanen skulle få nye togsett. Det tok ikke lang tid før jubelen stilnet. Slik går det i land der togtrafikken lenge har vært for lavt prioritert. Publisert: 29. januar 2024

I november gikk Stortinget inn for å oppgradere Rørosbanen med nye togsett. Vedtaket kom på initiativ fra Fremskrittspartiet. Partiet feiret vedtaket som en stor seier. De mente det ville framskynde en nødvendig oppgradering av togsettene vesentlig. Regjeringen hadde lagt opp til at beslutningen om å investere i togsett på Rørosbanen skulle tas i forbindelse med den nye nasjonale transportplanen (NTP).

Også SJ Norge, som er operatør for både Rørosbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen, stemte i: - Vi har en krevende arbeidshverdag på de gamle togene, så det var full jubel da det ble vedtatt, sa direktør Rikke Lind til NRK.

Men som så ofte før når vi snakker om tog i dette landet, kan det være lurt å styre begeistringen litt. Selv om vedtaket om å kjøpe nye tog er gjort, tar det lang tid før selve handelen er i boks. Først skal det hentes nye tog til Bergensbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen. Direktøren for kjøp og avtalestyring i Jernbanedirektoratet, Erik Lund, sier til NRK at det ikke vil være mulig å få togene på Rørosbanen før i 2029-2030.

Dermed må de reisende ta til takke i flere år med tog der doene slutter å fungere og dørene fryser fast i kulda. Selv om det kan være vanskelig å tro, hevder samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at togmateriellet på de strekningene som ligger foran i køen, er enda dårligere enn på Rørosbanen.

Dermed går også denne satsinga inn i rekken av skuffelser over togløfter som enten ikke blir innfridd eller som trekker ut i tid. Alle med litt kjennskap til Trønderbanen og Meråkerbanen vet at det er dumt å juble før vedtakene er gjennomført i praksis.

Siden Randklev bru på Dovrebanen kollapset i uværet «Hans» i august i fjor, har all godstransporten blitt flyttet over til Rørosbanen. Det viser at strekningen har stor nasjonal betydning. Det er på tide å gi Rørosbanen den statusen den fortjener.