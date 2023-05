Det er like for sannhets- og forsoningskommisjonen legger frem sine konklusjoner etter flere års arbeid. Er det mulig med forsoning? Tja. Ingen kan endre det som har skjedd, men man kan sørge for at vi i fremtiden er likeverdige borgere.

Publisert: 31. mai 2023 kl. 07:55 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.