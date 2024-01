Melhus kommune har gjort en god jobb med å håndtere utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs hospital. Andre kommuner bør lære av Melhus. Publisert: 7. januar 2024 kl. 21:03 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Eldrebølgen koster penger, men det finnes gode løsninger. Melhus bør være et inspirerende eksempel til etterfølgelse. Der har kommunen åpnet bofellesskap for innbyggere som er for spreke til å være på sykehjem, men som likevel trenger hjelp. Resultatet er mange millioner kroner spart samtidig som mennesker får et verdig og godt liv.

St. Olavs hospital har lenge vært en «versting» når det gjelder utskrivningsklare pasienter. Mange eldre og skrøpelige pasienter som er ferdig behandlet, blir liggende på sykehuset i flere dager fordi hjemkommunen ikke har plass i hjelpe- og omsorgsapparatet. Det skaper problemer for sykehuset, det er trasig for pasienten og svært kostbart for kommunene. Melhus var blant kommunene som betalte mest i «bøter» i 2022, 10 millioner kroner. Det sier seg selv at det er verdifulle helsekroner som burde ha vært brukt på noe nyttig til beste for innbyggerne.

Helse- og velferdsfolkene i Melhus gikk derfor aktivt inn for å finne løsninger, slik at de kan håndtere eldrebølgen på en bedre måte. De har snudd hver stein for å kunne øke kapasiteten. Ansatte i hjemmetjenesten har fått mer kompetanse, sånn at de kan hjelpe eldre til å bo lenger i eget hjem. Alle kan imidlertid ikke bli boende hjemme, men ikke alle trenger å bo på et sykehjem. Melhus har derfor åpnet hele fire bofellesskap for innbyggere som trenger omsorg og trygghet. Adresseavisen har besøkt det døgnbemannede bofellesskapet på Horg. Beboerne er demente. De har hver sin lille leilighet, men får servert mat i fellesarealer. Bofellesskapet bør inspirere andre kommuner til å gjøre noe av det samme. Ved å tenke nytt er det mulig å spare utgifter. I 2023 måtte Melhus «bare» betale fire millioner kroner for utskrivningsklare pasienter.

Det ligger an til at Trondheim kommune må betale 31 millioner kroner for utskrivningsklare pasienter for 2023. Mye av dette er penger ut av vinduet. Vi støtter leder i helse- og velferdskomiteen, Maria Alseth (Frp), som foreslår at Trondheim i større grad skal gjøre som Melhus. Gode botilbud koster, men det er klokere bruk av penger enn å betale for å ha folk liggende i det uvisse i ei sykehusseng.