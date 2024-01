Publisert: 29. januar 2024 kl. 20:02 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Lederen i Adresseavisen mandag 29. januar omhandler Rørosbanen, og avsluttes med «Siden Randklev bru på Dovrebanen kollapset i uværet «Hans» i august i fjor, har all godstransporten blitt flyttet over til Rørosbanen. Det viser at strekningen har stor nasjonal betydning. Det er på tide å gi Rørosbanen den statusen den fortjener.» Jeg kunne ikke vært mer enig.

Christian Elgaaen (SV) Foto: Privat / Adresseavisen

I mange tiår har lokale og regionale politikere, næringsliv og andre forsøkt å løfte fram alle de positive sidene med en skikkelig opprustning av Røros- og Solørbanen. Flere og lengre krysningsspor, elektrifisering, flere avganger og mer moderne togmateriell vil kunne gi et stort løft for transport av gods og personer i dette landet.

Det vil også bidra til å styrke beredskapen. Å satse på Rørosbanen handler ikke først og fremst om oss som bor langs banestrekningen, det handler om å knytte landet vårt enda sterkere sammen.

Jeg har fremdeles til gode å møte en nasjonal politiker som er direkte uenig i en satsing på Rørosbanen. Dessverre har det vist seg umulig fram til nå å få gjennomslag og flertall når det virkelig gjelder. Jeg håper virkelig at ekstremværet i høst har bidratt til at flere har fått opp øynene for Rørosbanen.

Banestrekningen ligger der og har et enormt potensial. Et av regjeringens uttalte mål i forbindelse med ny Nasjonal transportplan (NTP) er at vi skal ta bedre vare på det vi allerede har.

En skikkelig statusheving og satsing på Rørosbanen vil være et samferdsels- og miljøtiltak av stor nasjonal betydning. Er det nå toget går?

