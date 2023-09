Trondheimspolitikken har rykte på seg for å være kjedelig. Byens politikere må gjerne bli flinkere til å spisse politiske budskap og få fram forskjeller. Samtidig skal de ha skryt også. Årets valgkamp har vært fri for skittkasting og personangrep. Det er en styrke for demokratiet.

Publisert: 11. september 2023 kl. 09:02 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.