De siste årene har vært en sammenhengende kritisk periode for politikere og tilliten til våre folkevalgte. Alt fra me too, justisministre som detter ut av regjering, habilitetsproblemer og pendlersaker/hybelsaker i Oslo, samt løgnaktige ektefeller som både bruker tittel og ring for å virke bedre enn en er.

Politikerne kan med noen trekk gjøre at de som stemmer skal få større innflytelse på valget av sine folkevalgte. Jeg tillater meg å foreslå:

La de som stemmer få stryke kandidater på valgseddelen. Nå kan man utelukkende gi tilleggsstemmer. Reell innflytelse på hvem man vil velge og har tillit til, burde være en demokratisak.

La politikere ha avgrenset tid i politiske fora. Et verv bør ikke være en arbeidsplass for et helt livsløp. To til tre perioder burde være nok. Slik får jevnlige vi nye tanker og verdier inn.

Partiene bør i enda større grad hentet frem folk som har ordinært arbeid til listene sine. Da kunne man ikke gå inn i verv som 19-åring og sitte der uten ordinær arbeidserfaring til du blir 50 og må ut i arbeidslivet. Vet karrierepolitiker med rimelig høy lønn hva en inkassosak er?

Lønn definerer våre politikere selv. Nå har vel Stortingets medlemmer nådd én million. Lokale politikere blir ofte vurdert i prosentsatser etter dette. Så ivrig som skiftende regjeringer er til å bruke Rikslønnsnemnda til å fastsette lønn, kunne kanskje disse brukes også her? Det vil aldri skape tillit at man selv bestemmer kompensasjonen til seg selv. Alternativt: Pluss på 30 prosent på den lønna folk går inn i vervet med og lag et tak slik at det ikke blir en adel ut av politiske ledere.

Ja visst banner jeg i kirka nå, men kanskje noen av disse tankene kan være aktuelle. Fra sidelinja, som politiker utgått på tid, finner jeg det bemerkelsesverdig at politikere ikke ser intensjonene bak en del regler de selv har vedtatt. At de ikke ser at reglene begunstiger dem som ikke har «forstått». Jeg tror de fleste politikere vil oss alle vel, men det er viktig at ikke bobla tar dem.

