Nei, vi trenger ikke en grense for hvor mange perioder en politiker kan sitte på Stortinget. Men partiene bør bli flinkere til å skifte dem ut. Publisert: 14. februar 2024 kl. 06:48 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

I et intervju med Stavanger Aftenblad tar SVs stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa til orde for en maksgrense for hvor lenge politikerne kan sitte i landets øverste folkevalgte organ. Fiskaa synes tre perioder, det vil si 12 år, er nok.

Tilliten til det politiske systemet daler. Politikere som sitter i vervene veldig lenge og som har gjort politikk til en yrkeskarriere, bidrar til å forsterke avstanden mellom vanlige folk og et lite sjikt med toppolitikerne, påpeker Fiskaa. Det er ikke første gang noen har luftet ideen om en maksgrense for stortingspolitikere. I 2022 foreslo nestleder i MDG, Ingrid Liland, det samme.

Stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

De to har noen gode poenger. På Stortinget sitter det representanter med både 20 og 30 års fartstid. Dette er folk som har gjort politikk til en levevei. En kan saktens spørre hvilke interesser de representerer utover seg selv og sine partier.

I et sunt folkestyre bør et mangfold være representert, i alder, utdanning, klasse og bakgrunn for øvrig. Klassekampen undersøkte representantenes bakgrunn etter valget i 2021. Jurister og statsvitere var overrepresenterte. 20 av representantene ble regnet som «yrkespolitikere», altså folk som i praksis ikke har hatt andre jobber enn politikk. Til sammenligning kom det inn 16 fagarbeidere.

Dette viser at det er gode grunner til å sette et kritisk søkelys på hvordan partiene rekrutterer sine stortingskandidater. Å innføre maksgrense for oppholdstid på Stortinget har likevel lite for seg. Erfarne stortingspolitikere har både kunnskaper og nettverk som kan være nyttig for arbeidet på Stortinget. Det er heller ingen ting som tyder på utbredt forgubbing på Stortinget. Snittalderen på de valgte representantene i 2021 var 45,7 år.

Flere bør dele bekymringene for tilliten mellom folk og folkevalgte. Dette må partiene selv ta tak i, heller enn å innføre regler for hvor lenge noen kan sitte på Stortinget. Vi må ha færrest mulig begrensninger på hvem som kan bli folkevalgte.