Mens Israel planlegger flere angrep, er sivilbefolkningen fanget i ei felle. Vestlige land kan ikke sitte og se på dette. Publisert: 12. februar 2024 kl. 21:01 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Den humanitære katastrofen i Gaza kan ikke få vokse seg større. Verdenssamfunnet med USA i spissen må mobilisere alle krefter for å stoppe Israels gjentatte rakettangrep og planlagte bakkeinvasjon av byen Rafah.

Natt til mandag gjennomførte Israel nye, voldsomme luftangrep mot grensebyen som ligger helt sør på Gazastripen. Nær 1,5 millioner palestinere oppholder seg der. De fleste er på flukt fra israelske krigshandlinger lenger nord. Men heller ikke i Rafah er befolkningen trygge, slik Israel tidligere har sagt. Statsminister Benjamin Netanyahu varslet i forrige uke en fullskala bakkeinvasjon.

For sivilbefolkningen kan det bli katastrofalt. Grensen mot Egypt er stengt. Egyptiske myndigheter har forsterket grensekontrollen etter Israels krigshandlinger i området. Fredsavtalen fra 1979 kan være i spill. Dersom hundretusenvis av desperate mennesker søker beskyttelse i Egypt, kan det få uante konsekvenser.

Netanyahu sier at minst fire bataljoner med Hamas-soldater befinner seg i Rafah. Ifølge eksperter kan det være snakk om 500-1500 soldater. Internt i Israel er den israelske hæren blitt kritisert for ikke å ta kontrollen over Rafah tidligere. Nå er sivilbefolkningen på Gazastripen fanget i ei felle.

Selv USAs president Joe Biden reagerer. Amerikanerne har de siste ukene vært relativt tydelige i sin kritikk av israelske krigshandlinger og -planer. I helga forsikret Netanyahu om at det vil bli opprettet humanitære korridorer for å spare liv. Det er ukjent hvordan dette vil skje eller hvor folk bør dra.

Det er bra at Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) fordømmer Israel. Også i andre vestlige land er kritikken stadig skarpere. Det er nå helt prekært at det internasjonale samfunnet samler seg for å legge et sterkt press på landets myndigheter.

Vestlige nasjoner kan ikke sitte og se på de ufattelige menneskelige lidelsene som utspiller seg. Nå frykter mange at situasjonen vil gå fra vondt til verre. Dessverre er frykten velbegrunnet.