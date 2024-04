Publisert: 24. april 2024 kl. 22:37 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

I dag kommer en ikke langt uten formell kompetanse. For å hindre at menn havner utenfor samfunnet, er det derfor helt avgjørende at så mange som mulig lykkes på skolen. Målet er ikke at alle skal bli stjerneelever med planer om mastergrad, men at alle opplever mestring og fullfører en utdanning som gir dem en inngangsbillett til arbeidslivet.

Mannsutvalgets ferske rapport levner ingen tvil om at guttene gjør det dårligere enn jentene i dagens skole. Ved utgangen av grunnskolen får guttene i snitt lavere karakterer i nesten alle fag, gutter dropper oftere ut av videregående skole og langt flere jenter enn gutter tar høyere utdanning.

Så hva gjør vi med det? En stor utfordring er at det ikke finnes forskning som med to streker under svaret forklarer hvorfor det er sånn. Dessuten peker Mannsutvalget på at en mulig forklaring er at arbeidsmarkedet gjør at gutter ikke har samme motivasjon som jenter til å gjøre det godt på skolen. Mens kvinnedominerte yrker som sykepleier og sosionom krever høyere utdanning, kan man i mannsdominerte yrker tjene det samme kun med yrkesfaglig utdanning.

Men frafallet på yrkesfag er stort, og både samfunnet og den enkelte betaler en høy pris når gutter som faller ut av skolen blir til menn som faller ut av arbeidslivet. Det er derfor i alles interesse at flere av guttene lykkes på skolen. Mannsutvalget foreslår blant annet mer fleksibel skolestart, en mer praktisk skole og mindre uttelling for språkfag når grunnskolepoengene regnes ut. Alt dette er gode forslag.

Vi har mest tro på at en mer praktisk skole vil gjøre at flere gutter opplever mestring, noe som er avgjørende for at de har motivasjon til å fullføre. I starten av skoleløpet er forskjellene ganske små, men særlig i tenårene drar jentene fra. Ungdomsskolen er litt som «dritten i midten» i norsk skolepolitikk. Det må det bli slutt på. I juni kommer regjeringens stortingsmelding om 5.-10. trinn. Der forventer vi tiltak som gir gutter og jenter mer frihet til å velge retning og fag på ungdomsskolen og større muligheter til å lære gjennom å gjøre.