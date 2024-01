Ap-toppene jubler over nye medlemmer, men glemmer at det er Trond Giske som skal ha æren. Og bør kong Harald abdisere? Publisert: 19. januar 2024 kl. 07:24 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

På Facebook smiler Ap-toppene over 5000 nye medlemmer. Det som ikke nevnes er at økningen «kun» er på 500 medlemmer, og at Trond Giskes lokallag, Nidaros sosialdemokratisk forum, skal ha mye av æren for det.

Det får politisk redaktør Siv Sandvik til å reagere.

Forrige helg abdiserte dronning Margrethe av Danmark. Enkelte kommentatorer mener kong Harald bør gjøre det samme i Norge. Men hva mener Sandvik og kulturkommentator Terje Eidsvåg?

Og apropos Eidsvåg. Han er med fra et hotellrom i Tromsø, hvor han denne uka er på Tromsø internasjonale filmfestival. Der er det mye å ta tak i, og ikke minst snakker han varmt om det som fort blir årets norske dokumentarfilm-snakkis.

HØR podkasten Omadressert ved å klikke på bildet i toppen eller der du vanligvis hører podkast (iTunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone). Tidligere episoder hører du HER.

Eller på Spotify her.