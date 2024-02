Det er bra Forbrukerrådet jakter på virksomheter som tar grovt betalt for å sende regninger. Publisert: 25. februar 2024 kl. 21:08 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Forbrukerrådet, ved direktør Inger Lise Blyverket, oppfordrer publikum til å tipse om selskaper som tar høye gebyr for å betale regninger med faktura. «Vi ønsker tips om alle varianter», sier hun til Nettavisen og påpeker at såkalt fakturagebyr kan komme i mange forkledninger, som administrasjonsgebyr eller lignende. En lovendring i fjor gir forbrukere bedre vern mot å betale for mye for å betale regninger. Det er bra at Forbrukerrådet nå ser nærmere på hvordan loven etterleves.

I fjor ble det nemlig gjort endringer i finansavtaleloven, med innføring av flere EU-regler for å styrke forbrukernes rettigheter. I den nye loven heter det at dersom «betalingsmottaker krever gebyr for bruk av et bestemt betalingsinstrument eller betalingsmiddel fra en forbruker, kan gebyret ikke overstige betalingsmottakerens faktiske kostnad». Det betyr med enklere ord at dersom et parkeringsselskap eller en bredbåndsleverandør tar seg mer betalt av kunder som betaler med faktura enn for eksempel med autogiro, må merkostnaden ved faktura kunne dokumenteres.

De siste åra er det mange forbrukere som har opplevd å få regninger hvor fakturagebyret er uforholdsmessig stort sammenlignet med prisen på produktet eller tjenesten. I fjor høst hadde Forbrukerrådet tilsynssaker mot Telenor, Telia og Convene med varsel om for høye gebyr ved fakturering. Det førte til at Telenor og Telia kuttet gebyret for papirfaktura fra 79 kroner til 6,50 kroner. I en automatisert og digitalisert tid er det ingen grunn til at det skal koste mye å få en regning på mail eller i posten.

Det er flere grunner til at virksomheter tar store gebyr for å sende ut faktura. Noen spekulerer åpenbart i det for å tjene penger. Nettavisens eksempel viser at 100 000 kunder og 12 fakturaer i året gir en million kroner i inntekt for hver ekstra krone i fakturagebyr. For abonnementstjenester er nok automatisk trekk mer lettvint og lønnsomt for utsenderne. De bør i så fall finne andre måter å belønne lojale, automatiske kunder på enn ved å straffe dem som foretrekker å betale regninger enkeltvis. Det er bra Forbrukerrådet tar et nytt oppgjør med uvesenet