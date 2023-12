Publisert: 19. desember 2023 kl. 11:48 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Credo skal flytte og ser etter nye kjøpere (eventuelt leietakere). Jeg har vært nabo til bygget siden innflytting i 2016 og har fulgt med på transformasjonen av fabrikkhallen. Gjemt mellom store høye blokker i et nytt boligområde i full vekst, har maskinhallen med Credo/Jossa blitt hjertet til Nye Lilleby. Heidi & Co. har vist stor omtanke for naboskapet rundt og velvillig invitert inn til blant annet naboarrangementer, møtested for lokale urbane dyrkerspirer og festivalarrangører.

Som beboer i området synes jeg det er trist at de ser seg nødt til å forlate dette nydelige lokalet. Gamle Berg fabrikkhall eies foreløpig av utbygger Nordr.

Kine G. Stensvåg håper det kan bli bydelshus i Credo sine lokaler på Lilleby når restauranten flytter. Foto: Privat

Når lokalet nå er ute på markedet håper jeg at Trondheim kommune kan grave dypt i lommene sine og sikre at lokalet kommer til nytte for beboere i nærmiljøet. Og i fremtiden stille større krav til utbyggere om at det skal utvikles og tilrettelegges for sosiale møteplasser når nye bydeler planlegges.

Norge har et kjølig klima store deler av året som gjør at innendørs møtesteder er vel så viktig som strigla, grønne luftlommer mellom blokkene. Tenk, for et flott bydelshus maskinhallen kan bli! Med bibliotek, kafé, treffsted for seniorer, fritidstilbud for ungdom, scene for kulturelle fremvisninger med mer. Potensialet for bruk er stort og Lilleby og omegn trenger sosiale infrastrukturer i form av møtesteder for personer i alle aldre.

