Publisert: 18. april 2024 kl. 11:21 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Kjære ordfører og alle bilførere som bruker skolens område.

Her på Charlottenlund barneskole har vi et problem som vi trenger hjelp til å løse. Det handler om trafikksituasjonen rundt skolen vår.

Vi er en stor skole med over 600 elever, og mange barn kjøres til og fra skolen. Vi opplever at mange kjører inn på skolens område mens SFO- og skoledagen pågår.

Flere fritidsaktører som kulturskolen og sportsklubben parkerer også på skolens område, mens skole og SFO er åpen, selv om det er innkjøring forbudt mellom 07.00 og 17.00. Skiltene blir ikke respektert.

Tidligere i vinter hadde vi en aksjon der elever og FAU sto vakter, morgen og ettermiddag. Kjørende foreldrene ble vennlig stoppet ved skiltet, men likevel opplevde flere at de voksne ikke brydde seg: «De skal bare …»

Det er mange barn som er bekymret for å gå og sykle til og fra skolen. Det gjelder også de voksne, som da heller vil kjøre barna til skolen. Slik blir det enda mer trafikk rundt skolen vår.

Elevene er bekymret for at bilene ikke skal se dem. Mange biler kjører fort og det er mange barn som er i bevegelse i og rundt på skolens område. Barna vil leke uten å måtte ta hensyn til biler som plutselig er «i veien».

Ingen har heller ikke lyst til å komme borti eller skrape opp biler, eller at leker skal bli ødelagte.

Vi tenker at det hadde vært smart og effektivt å få opp en bom, og ikke minst store skilt som alle kan se.

Vi trenger også et kart som viser hvor kjørende kan stoppe og parkere. Vi trenger hjelp til dette til så fort som mulig.

Vi mener at en trygg skolegård uten biler er en selvfølge. Det er det vi ønsker oss aller mest nå! Vi ønsker ikke å miste noen av våre venner på skoleveien.

Skoleveien og ikke minst skolens uteområde skal være trygg for barna.

Uke 16 vil elevrådet og FAU igjen avholde en aksjon for å minne alle om at skolen skal være tom for biler mellom 07.00 og 17.00.

Vi håper at alle vil det beste og at skiltingen blir respektert. Vær oppmerksom og kjør varsomt i nærheten av skolen og parker på anvist sted, hvis dere må kjøre.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!