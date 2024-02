KrF vil ha innestemme om abort, men roper selv. Publisert: 5. februar 2024 kl. 09:27 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

I sommer sa KrF-leder Olaug Bollestad hun ville gjøre alt hun kunne for å unngå en polariserende debatt om abort. Det har hun ikke lyktes med, for å si det forsiktig.

Abortdebatten er et etisk minefelt. Diskusjoner om lover og regler berører enkeltmenneskers personlige, moralske valg. Det er lett å trå feil, lett å såre. Det betyr ikke at vi ikke skal ha en åpen samtale om etiske dilemmaer. Vi mener det er lurt av KrF å oppfordre til å bruke innestemme i debatten. Det er bare synd de ikke følger sine egne råd.

Før jul foreslo abortutvalget at grensen for selvbestemt abort skal økes fra 12 til 18 uker. Til VG nylig sa Bollestad at hun frykter et fattigere samfunn der færre vil bære fram barn med Downs syndrom og andre kromosomavvik. I saken kommer det fram at 77 prosent av graviditetene med påvist kromosomavvik ble avsluttet i 2022 - en økning fra tidligere år. – Jeg er også bekymret for at hvis vi utvider abortgrensen, så blir flere satt i en umulig valgsituasjon fordi de har fått mye informasjon de må ta stilling til, sa KrF-lederen til avisen. Hun mener vi ikke kan snakke om abortgrensen uten å diskutere hvordan tidlig ultralyd og tilbud om NIPT-test for eldre gravide vil påvirke kvinners valg.

Her stiller Bollestad viktige spørsmål. Den debatten må løftes før Stortinget tar sin beslutning. I intervjuet viser Bollestad til at alle mennesker har samme verdi. Det har hun rett i. Så spør hun om hvem som er perfekt nok til å leve, og det er her innestemmen forsvinner. – Hvis du får et barn, som blir fire år gammelt og som får hjernehinnebetennelse, skal vi la være å hjelpe da? spør KrF-lederen.

Det er rett og slett en forferdelig ting å si. Setter Bollestad her likhetstegn mellom valget om å ta abort om fosteret har kromosomavvik og valget om å unngå å hjelpe en syk fireåring? Det er i så fall et dypt polariserende utsagn. På lederplass har Adresseavisen tidligere advart mot å utvide abortgrensen. Men debatten trenger ikke utidige sammenligninger mellom svangerskapsavbrudd og barns rett til helsehjelp. Abortdebatten er vanskelig nok som den er.