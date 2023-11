Er du utslitt når du kommer hjem fra jobb? Da jobber du antakelig i skole, barnehage eller med helse. Publisert: 23. november 2023 kl. 14:04 Du leser nå en kommentarartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Hvis jeg var på jakt etter en behagelig jobb der jeg hadde overskudd til masse annet morsomt når arbeidsdagen var over, ville jeg gått på handelshøyskole. I stedet for å slite med bøkene til Nathaniel Hawthorne og Herman Melville, slik jeg faktisk gjorde, ville jeg lært meg litt om penger.

Da kunne jeg fått jobb i bank, forsikringsselskap eller i et annet firma som jobber med penger. Folk som jobber slike steder, har gode dager. Det sier de i hvert fall selv.

De sier det i en stor undersøkelse jeg fant fram fordi Adresseavisen fredag arrangerer et frokostmøte med legen Ingri Bergin Solem. I et større intervju for noen uker siden fortalte hun at hun tøyde strikken helt til den ikke kunne tøyes mer. Solem ble fullstendig utbrent og kom ikke tilbake i jobb før tre år senere.

Solem er trebarnsmor og lege. Det er slike folk som blir utbrent. Undersøkelsen jeg fant, viser at de som jobber i helsevesenet, i skole og barnehage, er mye mer utsatt for stress og slitenhet enn folk i andre bransjer.

Over 30 000 arbeidstakere ble intervjuet på vårparten i år. Nesten halvparten av dem som jobber i barnehager og skoler svarte at de ofte eller alltid er utslitt etter jobb. De som jobber med helse, pleie og omsorg, lå også på stresstoppen.

Desidert minst stress finner vi blant folk som jobber i bank, forsikring og finans. Bare 15 prosent av dem som jobber i slike bransjer sier at de ofte eller alltid er utslitt når de kommer hjem fra jobb. I skoler og barnehager sier nesten halvparten at de ofte er utslitt. I helsesektoren sier fire av ti det samme.

Selv jobber jeg i en bransje som ligger midt på treet. 27 prosent av dem som jobber i det som kalles forretningstjenester, medier og PR, sier de ofte eller alltid er utslitt etter jobb. I bygg og anlegg er det noen færre. I kultursektoren, i Forsvaret og politiet er det noen flere.

I den «behagelige» enden av skalaen finner vi altså pengefolket, samt folk i olje-, gass- og energisektoren.

Undersøkelsen viser dessuten at du blir mer sliten hvis du har lang utdanning og mer sliten i offentlig sektor enn i privat. Kvinner er mer slitne enn menn.

Det er mye å si om dette. Blant annet forteller undersøkelsen en del om hvorfor det er høyt sykefravær blant kommuneansatte som jobber med omsorg og helse. Det er jo i slike yrker folk blir mest slitne. Mange ansatte i omsorg og helse er dessuten kvinner. Dessverre er det nok fortsatt slik at de har mer å gjøre på hjemmebane enn mennene.

Undersøkelsen er dessuten så tydelig at jeg tar sjansen på en forenkling. Du blir sliten hvis du jobber med mennesker og hvis du har en jobb der du blir engasjert. Spørsmålet blir da om du vil ha rolige, kjedelige arbeidsdager med penger eller slitsomme, men engasjerende dager med mennesker.