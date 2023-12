Publisert: 17. desember 2023 kl. 18:22 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Credo flytter til Oslo. Det er synd for oss i Trondheim og Trøndelag, men bra for det norske mateventyret. Trøndelag har tatt en betydelig posisjon på det internasjonale matkartet.

Heidi og Credo har vært en fest for oss, men også en inspirasjon som har vist veg til de lokale råvarene som sammen med dyktige lokale produsenter er det virkelige gullet i den trønderske matsatsingen. Skal vi spille i øverste divisjon, må vi akseptere at stjernene innimellom flytter ut – til inspirasjon og opplevelser for andre, men det gror fortsatt godt i Trondheim og Trøndelag.

– Vi akseptere at stjernene innimellom flytter ut, sier tidligere fylkesordfører Tore O. Sandvik etter at det ble kjent at Credo flytter til Oslo. Foto: Terje Svaan / Adresseavisen

Vi har Europas beste øl, verdens beste ost er trøndersk og fikk utmerkelsen under VM i byen. Det funkler fortsatt i Michelin-stjerner i byen, og flere kan komme og flere kan få omtale. Neste år kommer Bocuse d'Or til byen og flere planer om nye løft i matsatsingen er i emning.

Så gratulerer Oslo med en stjernesignering og takk til Heidi og co. for følget, så langt.

Innlegget ble først publisert på Facebook.

