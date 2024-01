Publisert: 26. januar 2024 kl. 06:41 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Bussen i Trondheim og Trøndelag er for dyr. I en tid hvor alle andre priser også går opp, merkes det spesielt hardt på lommeboka til folk. Det er derfor Arbeiderpartiet var så tydelige i valgkampen på at bussprisene må ned. Arbeiderpartiets løsning var en halvering av prisene på periodebilletter, både i og utenfor Miljøpakken. I løpet av valgkampen slengte også et bredt flertall av de andre partiene seg på med egne lovnader om billigere buss. Alt tydet på at uansett hvem som skulle styre Trondheim og Trøndelag etter valget, var Trondheims tid som dyreste kollektivby i Norge forbi.

Valget gikk som det gikk. Høyre fikk makta i både Trondheim og Trøndelag. Høyre selv, i tillegg til MDG, Venstre og Senterpartiet i Trondheim, har lovt vesentlig billigere buss også etter valget. Nå er det disse partiene som styrer. Da har vi i Arbeiderpartiet klare forventninger om at de samme partiene husker valgløftene sine og at fredagens møte i Miljøpakken resulterer i billigere buss, til det beste for både klima og lommeboka.

