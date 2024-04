Publisert: 9. april 2024 kl. 17:00 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Et musikkorps fra Luftforsvaret spiller i disse dager inn forslag om etablering av ny konsertsal på Nyhavna. Mange vil nok tro at et slikt innspill bare er et luftslott.

Luftforsvarets musikkorps mener derimot at om vi får med oss flere aktører så vil vi kunne skape en kulturbase i verdensklasse.

Felles for alle som bosetter seg på Nyhavna er behovet for et sted der de kan oppleve hverdagskultur, musikk, kunst, underholdning og undring.

Dette trenger de på lik linje med matbutikker, helsetjenester, grøntarealer, restauranter, barnehager, skoletilbud og god infrastruktur.

Major Camilla Aicher er administrativ sjef og daglig leder i Luftforsvarets musikkorps. Foto: Håvard Madsbakken/Forsvaret

Luftforsvarets musikkorps er et profesjonelt korps med administrasjon som nå er på utkikk etter nye øve- og konsertlokaler. Kanskje kan vi være nøkkelen til en bredere kultursatsing på Nyhavna?

Korpset kan nemlig bidra med det mange nyetablerte kulturhus sliter med: å ha attraktive leietakere som bidrar med forutsigbar husleie og aktivitet på dagtid.

Luftforsvarets musikkorps har behov for en konsertsal som er tilpasset akustisk musikk. Dette er noe byen mangler og som våre akustiske ensembler, festivaler og utøvere etterspør.

Her er det lett å nevne i fleng vår prisbelønte korbevegelse, Kamfest, Barokkfest, Jazzfest, Olavsfestdagene, Sinfoniettaen Sitron, Trondheimsolistene og ikke minst amatørkorpsene med regjerende europamester Musikkforeningen Nidarholm i spissen.

Vi håper at i harmoni med en velklingende konsertsal kunne man innlemmet viktige aktører som bibliotek, kino, øvingshotell, musikkskole, lokaler for kulturadministrasjon, atelierer og lokaler for kunstformidling.

Her er det byens politikere og befolkning som må komme på banen med sine ønsker.

Sammen kan vi skape en levende og sterk kulturbase der lydmurer sprenges, og hverdagskulturen myldrer.

Bivirkningene for lokalsamfunn som satser i disse baner er forsket på og entydige: livskvalitet, samhold, energi, empati og mestring.

Kanskje er det et luftslott som skal til for at Nyhavna skal bli en suksess?

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!