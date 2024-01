Ja, vi har prioritert egentid, og sendt kidsa i barnehagen. Men er det så farlig da? «Voksenfri»-debatten er en av ukas temaer i Omadressert. Publisert: 12. januar 2024 kl. 07:31 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Hvordan i all verden skal ordfører Kent Ranum klare å holde sine lovnader nå?

For to uker etter at politikerne vedtok sitt budsjett, er det klart at Trondheim kommune styrer mot et økonomisk merforbruk på 350 millioner kroner i 2024. Det er en kostnadsbombe Ranum og politikerne MÅ forholde seg til.

Samtidig viser nye tall at personbiltrafikken har økt med 3,8 prosent i Trondheim siden referanseåret 2019. Det er en stor utfordring all den tid kommunen er forpliktet til å nå nullvekstmålet for å få statlige inntekter. Og om ikke det var nok, de billige bussbillettene som alle lovet i valgkampen lar vente på seg. Vi prøver å forstå hvorfor, og gir en forklaring. Men vi forstår det likevel ikke.

Vi innrømmer også- alle tre- at vi har vært hjemme, mens barnet har vært i barnehagen. Har vi dårlig samvittighet for det? Nei. Men debatten Leon Bafondoko har skapt om sitt «voksenfri»-utspill er interessant og viktig, selv om forslaget kalles elendig i studio.

