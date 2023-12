Publisert: 7. desember 2023 kl. 07:00 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Nylig holdt jeg foredrag om hvordan vi som helsepersonell skal bidra til å forebygge matforvirring blant barn og unge. Jeg har aldri opplevd dette mer krevende enn nå, og det hjelper ikke akkurat at medier som NRK bidrar til å påvirke ungdommen i feil retning.

I mine forberedelser til foredraget kom jeg over en video på NRKp3, med TikTok-er Mikkel Løwe og rapperen Pimp Lotion. Videoen, som er på flere minutter, beskriver i dagbokform hvordan Løwe driver med «tørrfasting». Han får råd av Pimp Lotion, som har erfaring med denne formen for faste, som dreier seg om å unngå å både drikke og spise noe som helst i dagevis. Vi ser i videoen at Mikkel Løwe klarer det i tre døgn, mens Pimp Lotion forteller at han har gått helt uten mat eller vann i fem dager. Selv om de nevner at det kan være både farlig for noen og er kontroversielt, er det fort gjort å bli både fascinert og å få overbevist av praten om hvorfor tørrfasting skal være bra for oss. Disse gutta rekker også å strø om seg med fremmedord og begreper i videoen, noe som lett får dette prosjektet til å høres mer tilforlatelig, og mer faglig fundert ut. Jeg rakk å høre alt fra «autofagi», «vann-inonisator», «detoksifiserende» og «antioksidanter», og de ble brukt for å forklare tørrlastens fortreffeligheter, og også ispedd en reklame for hvorfor man bør bruke en vann-ionisator, når man etter flere dagers faste endelig skal ta seg noen glass vann. De viser også til noen russiske leger som hadde tørrfastet mye lenger, og sammenlignet også med både kameler, hvaler og bjørner som går i hi.

Slike videoer kikker ungdommene våre på. Det er kjempeskummelt om det er disse kildene til kunnskap om mat og kosthold som råder sterkest.

Lege og forfatter, Kari Løvendahl Mogstad, mener det aldri har vært vanskeligere enn nå å hindre matforvirring blant barn og unge. Foto: Adresseavisen

Interessen for hva som er sunt, bra eller farlig for oss, har aldri vært større, Vi oversvømmes med råd og «råd» om hva vi bør spise, hvordan vi bør innta, og ikke innta mat og drikke for å leve sunt og holde kroppen «fit» og fin. Iblandet like mange treningsråd, oversvømmes sosiale medier og andre medier av folk som med overbevisende fremtoning gir oss råd. Mange av oss blir naturligvis både overbevist og påvirket. For hvem ønsker ikke å leve sunt, og se bra ut, og ha et langt og knirkefritt liv?

Grensene mellom hvem som er fagfolk og hvem som er selvoppnevnte eksperter har blitt utvisket, og jeg syns det har blitt kjempekrevende å prøve å formidle vanlige og normale kostholdsråd til folk. Mat har i det hele tatt blitt veldig komplisert, og mange har fått en nesten «teknisk» tilnærming til det de spiser. Det som skremmer meg mest er at dette i høyeste grad også gjelder unge folk, helt ned i barnealder. De omtaler kosthold og matvarer oppdelt i karbohydrater, fett og proteiner, og slenger gjerne på fine fremmedord for å vise at de har peiling.

Mange vanlige folk, og pasienter, har også mer kunnskap enn før. Det gjør det også mer utfordrende for oss som er helsepersonell. Vi må være oppdaterte, og stå i helt andre utfordringer enn tidligere. Det har vi godt av, men det er jammen en krevende oppgave når motkreftene, og konkurransen om sannheten og «sannheten», er så stor og fra mange som også blir oppfattet som eksperter og «fagfolk».

Alle kranglene om detaljer rundt mat og næringsstoffer i mediene, er etter min mening mer med på å skade og forvirre, enn å hjelpe folk. Jeg vet ikke om verken debattene rundt ultraprosessert mat eller hvordan lage den beste barnegrøten har gjort folk tryggere i sine matvalg.

Mat har blitt komplisert, og vi ser at stadig flere både har et anstrengt forhold til mat, og også utvikler en spiseforstyrrelse. Det gjelder ikke bare ungdommene, men også hos voksne. I tillegg til sitt eget forhold til mat, skal de være sunne rollemodeller som foreldre.

Det er ikke enkelt å snakke om hvordan vi kan forebygge matforvirring blant barn og unge. Dette gjelder enten jeg snakker til helsepersonell, til foreldrene eller til de unge selv. Men det har samtidig aldri vært viktigere å gjøre nettopp det!

Mat skal ikke reduseres til en teknisk ting som vi får et så anstrengt forhold til. Mat skal heller ikke opphøyes til å bli noe «mystisk» eller fremmed, som blir så komplisert å forholde seg til at folk blir syke av det.

Mitt ønske er at vi senker skuldrene litt og finner tilbake til gleden rundt et helt vanlig hverdagslig matbord. Skap matglede. Det er det sunneste og beste rådet mitt.

