En kinesisk opposisjonell i møte med sin torturist og barnesommer i Trondheim. Solid trøndersk åpning av Minimalen. Publisert: 24. januar 2024 kl. 17:16 Du leser nå en kommentarartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Tirsdag kveld åpnet 36. utgave av Minimalen kortfilmfestival i Trondheim. Over 230 filmer fra 34 land gjør festivalen til en bemerkelsesverdig og massiv mønstring av kortfilm i alle fasonger fra fjern og nær.

Festivalen åpnet med to nye trønderske kortfilmer. De nye filmene til Jon Vatne og Håvard Bustnes illustrerer både spennvidden og profesjonaliseringen i trøndersk kortfilm.

Jon Vatnes sjarmerende barnefilm «Iris» fungerer like bra for store som for små. Som i suksessen «Motvind» om kamp mot vindmøller fra 2021, samarbeider Vatne med Anna Lian på manussiden. «Iris» utspiller seg en sommerdag på Øya i Trondheim. Iris er ei fremmelig jente med livlig fantasi, som har sagt på skolen at hun er adoptert. Hun spilles av Iris Haraldsen Buhagen, mens Teo Cabrer Vatne spiller en enda mindre gutt som følger jenta på eventyr i Sommer-Trondheim.

Iris Haraldsen Buhagen spiller hovedrollen i «Iris», som utspiller seg på Øya i Trondheim. Foto: Filmen «Iris»

Måten filmen fanger og formidler de to barnas opplevelser på, og stemningen rundt det, gjør filmen sjarmerende sommerfin, samtidig som det stadig skapes uro rundt hva som kan skje. De to ungene havner midt oppe i en politijakt. Det er godt gjort å lage en sjarmerende og leken film om små barn som kommer i besittelse av store penger og narkotika.

Håvard Bustnes siste film er alvorligere saker. I 30 minutter lange «Behind The Mask» tar Trondheims fremste dokumentarist for seg uigurenes situasjon i Kina. Det gjør han gjennom Abduweli Ayup som bor i Bergen med kone og barn som fribyforfatter. Han tilhører den muslimske folkegruppa uigurer i nordvest i Kina. Han ble fengslet og torturert i ett og et halvt år fordi han drev en barnehage for uigur-barn.

I dokumentaren følger Bustnes Abduweli til Tyskland, for å møte en av mennene som torturerte ham. Torturisten er asylsøker i Tyskland og stiller i maske i det sterkt ladede møtet mellom torturist og offer. Sånn sett har Bustnes film noen fellestrekk med Joshua Oppenheimer knallsterke dokumentar «The Act Of Killing» fra 2012. Filmen til Bustnes preges av at den maskerte torturisten fikk kalde føtter etter første møtet med Abduweli Ayup på film. Ayup og filmen skal likevel ha ros og respekt for å tematisere Kinas brutale politikk mot uigurer og landets forsøk på å hindre offentlighet om det.

Kortfilm med spillgrafikk, dansefilm, internasjonal og nordisk konkurranse og konkurranse i ettminuttsfilm er noen av søylene på Minimalen i år. Det er verdt å merke seg den islandske regissøren Hlynur Pálmason som hovedgjest. Han laget en av de beste filmene på norsk kino i fjor, «Godland» som var på shortlista til Oscar for beste ikke-amerikanske film. Filmen kom ikke til finalen, men både masterclass med en av Nordens fremste filmskapere og visning av hans tre spillefilmer og tre av hans kortfilmer, gir sterkt internasjonalt sus over Minimalen.

