Over 26 000 rapporteres drept. De som har overlevd Israels angrep mot Gazastripen, mangler alt fra rent vann til medisiner. Sykdommer sprer seg, og frykten er at det skal bryte ut hungersnød. Med det som bakteppe, er det hjerterått å kutte støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Publisert: 29. januar 2024 kl. 21:20 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Likevel har minst 12 land, som USA, Storbritannia og Finland, satt støtten på pause. Årsaken er mistanken om at 12 ansatte i organisasjonen var involvert i det grusomme terrorangrepet mot Israel 7. oktober i fjor. Anklagene må etterforskes. FN må samarbeide og spille med åpne kort. Ifølge NTB skal ni av de mistenkte allerede ha blitt sagt opp. Identiteten til to av dem skal ikke være kjent, mens én skal være død. Samtidig har UNRWA flere tusen ansatte. Å fryse støtten mens sivilbefolkningen desperat trenger hjelp, er en form for kollektiv avstraffelse vi ikke kan stille oss bak.

Heldigvis er ikke Norge blant landene som har skrudd av støtten. I en uttalelse viser utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til den avgjørende jobben UNRWA gjør for de om lag to millioner innbyggerne i Gaza. Han ber landene som nå kutter støtten om å skille mellom hva UNRWA står for og anklagene mot enkeltpersoner. «Befolkningen i Gaza har et akutt behov for humanitær hjelp, de må ikke betale prisen for andres ugjerninger.»

Før helga ble det klart at Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag åpner folkemord-sak mot Israel. De krever også at Israel raskt innfører tiltak som hindrer folkemord, som å sørge for at mer humanitær hjelp kommer inn. FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, mener derfor at landene som fryser støtten til UNRWA, bryter med folkemordskonvensjonen.

Vi håper USA og de andre landene som nå setter pengestøtten på pause, raskt kommer på bedre tanker. Rundt 80 prosent av befolkningen i Gaza er på flukt. Mange av dem bor nå i bygg og leirer som drives av UNRWA. Organisasjonen mangler allerede penger. Får de mindre, vil enda flere lide. Det kan ikke verdenssamfunnet la skje.