Er det flere enn meg som leser overskriftene om kokainen som begynner å bli «mainstream» på byen og fest blant ungdommene våre? Og som syns at dette høres for sprøtt ut til å være sant? Saken er at det er sant. Det kan like gjerne kan være din og min ungdom som står der med posen i hånden, og pulveret under nesen, på byen eller på en fest.

Som mor til fem, har jeg hatt mer enn nok av ting å bekymre meg for opp gjennom årene. Jeg har også hatt min dose av formaninger, bekymringer og erfaringer med trender og ungdomskulturer. Narkotika har hele veien vært en av tingene jeg har vært livredd for at mine egne barn skulle rote seg inn i, og det tror jeg mange deler med meg. Nå tror jeg det er grunn til å bekymre seg.

Jeg leser i Aftenposten at kokainbruken blant Oslorussen har tredoblet seg siden 2018, og at ungdommene har fått med seg at politiet har lite å stille opp med. Russen som er intervjuet forteller at kokain florerer på fester, og at mange tror det er lov å bruke det. Og dette bare er ikke bare et Oslofenomen.

Hvordan kom vi hit?

Jeg skal ikke påta meg å være noen rusekspert, og dette er et felt det er veldig vanskelig å både bli klok på, og kunnskapsrik om. Som fastlege har jeg sett en god del mennesker som har slitt med rus. Jeg har min skjerv av erfaring med å se hva rus kan gjøre med et menneske, en framtid, en familie, et helt liv. Jeg har prøvd å følge debattene som har rast de siste årene rundt rusreform og endringer av lovverket. Blant annet diskusjonen om å avkriminalisere rusavhengige som blir tatt med brukerdoser av narkotika. Etter at Høyesterett i 2022 slo fast at rusavhengige ikke skal straffes om de tas med mindre enn fem gram kokain, heroin eller amfetamin, virker det på meg som om ungdommen, og befolkningen generelt, tror at det er lovlig.

Det er iallfall slik det kan virke, og politiet sier selv at de har langt færre måter å slå ned på denne bruken på. For dem er det en umulig oppgave å vite hvem som er «rusmisbrukere» som skal gå fri, og hvem som er rusbrukere som egentlig skal straffes for posen med pulver de har med på fest. Skolerektorer beskriver at de savner hjelp fra politiet som før var mye mer til stede. Tidligere hadde politiet samtaler med foreldre og ungdommer i faresonen, og prioriterte å ta affære når de visste om ulovlig besittelse og bruk.

Jeg hørte nylig en som driver et utested på Gjøvik fortelle at det har blitt så mye bruk av kokain at de hadde begynt å smøre inn do og vasker med olje for å hindre at kundene la fra seg kokainpulveret der før de «snortet». Jeg har lenge hørt rykter om lange køer på do ved flere utesteder i Trondheim også, der folk åpenlyst står og venter på å komme inn på toalettene for å gjøre mer enn å late vannet. Hvorfor gjør ikke vekterne, eierne og politiet mer?

Narkobransjen er en av de mest lønnsomme og blodigste som finnes. Vi hører stadig om store beslag av kokain som blir smuglet inn fra blant annet Latin-Amerika. Vi aner ikke hva som finnes i stoffene som inntas på dass eller fest. Vi aner heller ikke hvem som tåler greit å prøve noen doser, og hvem som ikke tåler det. Det er ren russisk rulett. Dyrt er det også, jeg undrer meg over hvor ungdommene får pengene fra.

Jeg er enig i at kjente rusmisbrukere skal bli mindre straffet og stigmatisert. For meg virker prisen likevel å være for høy, når vi ser så rask endring i holdninger til bruk av narkotika blant mange av ungdommene våre. Vi må gjøre noe før det er for sent. Vi må klargjøre hva som egentlig er lov, og sørge for å håndheve det. Det er naivt å tro at ungdommer og andre som har begynt å slite med konsekvenser av rusen, oppsøker hjelp frivillig. Skammen er stor, og de fleste innser ikke at de har et problem før de er langt utpå.

Dette kan være deres egen ungdom, folkens. Jeg er redd for at mange av oss ikke skjønner akkurat det. Ta praten hjemme.

Om du ikke tror det angår deg, ta en tur på byen.

