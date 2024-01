Publisert: 3. januar 2024 kl. 07:46 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Jeg hadde en rettelig pangstart på 2024, med konsultasjon på sykehuset på årets andre dag. En stor beslutning skal tas.

En dum følge av ryggmargsbrokk, som jeg lever med, er at mange ikke har kontroll på blære og tarm. Noe må gjøres for å bedre livskvaliteten.

Det er mange innspill både fra leger og fra folk jeg kjenner med lignende problem. Og det finnes ingen ukompliserte alternativer. Det eneste jeg vet er at noe må gjøres. Det går mot pose på magen.

Jeg har en fra før, og prøver hardt å overbevise meg selv om at legen har rett når han sier at to poser ikke er verre enn en.

Hver gang jeg har vært på undersøkelse eller konsultasjon på sykehuset, pleier jeg å premiere meg selv med svele og kaffe på Kvinne-barn-senteret. Her sitter jeg og speider etter en sykehusklovn som kan muntre meg opp og berolige meg.

Hvorfor er kropp så sårbart og vanskelig? Hvem har planta en idé om at en kropp er bra nok, og en annen ikke? Jeg prøver å overbevise meg selv om at skavanker, poser og arr ikke gjør meg mindre attraktiv.

Det er lett å tenke at funksjonshemning er en feil. Men jeg prøver å holde fast på at kropp er spennende, og at det at vi alle er forskjellige er det vakreste med kropp.

Det føles litt privat å dele det her, men det hjelper meg å være åpen. Og jeg håper også åpenheten kan hjelpe og inspirere andre. I desember bestemte jeg at mottoet for 2024 var «BRA NOK».

Nå har jeg bestemt det, og da må jeg følge opp. Jeg er bra nok med både en og to poser på magen. Med arr og krokete ledd. Det er du også. Nå har jeg skrevet det ned, så da kan jeg ikke trekke det tilbake. 2024 blir et år med store livsendringer!

Teksten ble først publisert i en versjon på Instagram.

