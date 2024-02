Publisert: 26. februar 2024 kl. 15:55 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

1. mars går fristen for å søke videregående ut, og i år har elevene i Trondheim all grunn til å juble. For i år kan elever bosatt i Trondheim kommune søke seg hvor de vil uten å tenke på nærskoleprinsippet. Fritt skolevalg gir elevene mulighet til å selv velge hvilken skole man har lyst til å gå på, fremfor å bli tvunget til å gå på den nærmest foreldrenes postkasse. Det er en frihet og mulighet Venstre mener alle elever burde ha.

Nærskoleprinsippet er grunnleggende urettferdig, ordningen bryr seg ikke om hvem du er eller hva du er god på. Tidligere kunne man kun søke på skolene innenfor en luftlinje på seks km fra postkassa si. Nå har Venstre på fylkestinget fått gjennomslag for at elever i Trondheim kommune skal få lik mulighet til å komme inn på den skolen de måtte ønske.

Eric Monsen, leder av Trondheim Unge Venstre. Foto: Privat

Det finnes ingen perfekt inntaksordning, men når valget står mellom å ha tillit til elevene og gi dem mer valgfrihet, eller en ordning som prioriterer postkassens plassering, er svaret for oss i Venstre lett. Vi ønsker en skole med læringsglede og motiverte elever. Da hjelper det ikke å tvinge elever inn på en skole de ikke vil gå på.

Det kan være mange grunner til at elever ikke velger sin nærmeste skole. Det kan være rent faglig basert på valgfagene de ulike skolene tilbyr, eller at man ønsker et miljøskifte etter ungdomsskolen. Det kan også være helt andre årsaker. Vi er nødt til å slutte og mistenkeliggjøre elever som ikke ønsker å søke på nærskolen sin.

Å velge hvilken skole du ønsker å gå på er en rettighet alle elever burde ha. Derfor er vi glade for at vi nå gir elever i Trondheim denne muligheten. For oss i Venstre er dette kun starten, og vi kommer ikke til å gi oss før hele Trøndelag får mer valgfrihet og fritt skolevalg.

