Publisert: 28. november 2023 kl. 17:12 Dette er et debattinnlegg.

Dere som påstår at fritt skolevalg basert på karakterer gir større valgfrihet for elever, kan åpenbart ikke ha fulgt med godt nok i matematikk på skolen.

Om dere har det, bør dere i så fall ha nok ryggrad til å si at det er elever med gode karakterer, og et snitt som havner over inntaksgrensa, som i praksis kan velge fritt. Og at elever med «dårlige» karakterer ikke får den samme friheten. Allerede i dag, med nærskoleprinsippet, blir elever sortert etter karakterer, og enkelte opplever begrensninger på grunn av karakterene.

Er det kun karakterene som er bestemmende for hvor godt man kan lære seg et yrke og utføre et arbeid? Personlig har jeg opplevd personer med gode karakterer og dokumentert utdannelse som har vist svært dårlig yrkesutførelse. Kompetanse bør forstås i en videre betydning enn vitnemål og karakterer.

Det er ikke så enkelt å lære elever og egne barn om menneskeverd. At vi alle er like mye verdt, når man ved opptak til videregående blir redusert til et tall på tre siffer. Hvem du er som person, hvilken bagasje du bærer på og hva potensialet ditt er, betyr absolutt ingenting.

Kanskje er det på tide å tenke nytt? Uansett, med dagens eller den foreslåtte ordningen, en elev med snitt på 2,7 vil aldri ha mulighet til å velge fritt.

