Synes du det er vanskelig å forholde seg til kosthold og all julematen nå i julebordsesongen, førjulstiden og i jula? Det er du ikke alene om å føle på. Selskapeligheter og julebord foregår for mange, så ofte som ukentlig. Det blir mye julemat, som generelt er veldig energitett, i tillegg til et forhøyet alkoholinntak. Og det bugner av julegodis, kaker og andre fristelser i butikken og på kontoret.

Som utdannet ernæringsveileder opplever jeg at mange kjenner at det er vanskelig å holde seg til den livsstilen de ønsker. Mange føler på frykten rundt at alt de har jobbet for, går tapt. Enkelte kvier seg for disse selskapene. Andre føler at det ikke er noe poeng å tenke på kosthold i det hele tatt, og at det nesten bare er å gi opp når de allerede har skeiet ut én gang. I tillegg får mange høre at de kjipe dersom de står over kaken som serveres etter lunsj, eller glasset med vin til maten. Eller så får de høre at det er jo bare «ett glass» eller «ett kakestykke». Realiteten er at ved så mange begivenheter som det er i tiden vi går inn i nå, blir det fort langt mer enn bare ett glass eller ett kakestykke.

Det er fult mulig å holde en sunn livsstil, selv i denne tiden. Små grep kan utgjøre en forskjell, og her er noen tips:

Ha en normal måltidsrytme samme dagen som julebordet. Dersom du spiser for restriktivt i tiden før, øker dette sjansen for overspising. Fyll tallerkenen med frukt og grønt først. Dette gir en god metthetsfølelse og er ikke like energitett som julematen. Lytt til kroppen og kjenn etter om du føler deg mett. Her hjelper det å spise sakte og la maten synke litt før du forsyner deg igjen. Dersom du spiser mer enn du hadde tenkt, eller ikke like sunt som du hadde planlagt: Bare fortsett å spise som vanlig. Ikke straff deg selv med å spise restriktivt. Det er fullt mulig å kose seg og spise ekstra noen dager. Hvis du spiser bra ellers, vil det ikke ha så stor påvirkning. Disse måltidene utgjør ikke så mange av de totale måltidene du har i løpet en måned, men likevel kan det være lurt å tenke at ja, du skal kose deg, men alt med måte.

Til slutt: Det viktigste er ikke hva du spiser mellom jul og nyttår, men hva du spiser mellom nyttår og jul.

