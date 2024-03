Publisert: 12. mars 2024 kl. 19:24 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I prinsippet, ja. Men var det til RBKs beste? Så langt derifra.

Seieren gikk til en stor gruppe relativt unge menn. De fikk kvelden akkurat slik de hadde ønsket den. Det er prinsipielt ikke noe galt i det, og de var heller ikke usaklige på noen som helst måte. Tvert imot rolige og stødige i sin fremtreden, velbegrunnet og artikulerte i sin argumentasjon. Isolert sett kunne man også være enig i enkeltsaker, men når «alt» styret kommer med blir møtt med motforslag og negativitet, ja da slippes katta ut av sekken.

Til slutt blir det ikke vanskelig å se at det eksisterer en misnøyekultur i deler av medlemsmassen som går lenger enn hva godt er. Misnøye kan selvsagt være berettiget, den er til og med en demokratisk rettighet. Men om den blir urimelig, kan den også ligge som en klam hånd over klubben. Overdreven misnøye kan til og med være en grunn til at det blir vanskeligere å komme ut av uføret. Skal vi ha et styre som må knegå kverulanter til enhver tid, vil vi mest sannsynlig stå på stedet hvil i uoverskuelig fremtid.

Hvem er så disse medlemmene? Er de en samlet gruppe, eller er det snakk om et fragmentert fenomen som til sammen utgjør en stor del av medlemsmassen? Jeg vet ikke, men det jeg vet er at deres meninger vil være verdifulle hvis de begrenser seg. Her er det magemålet og forståelsen for at det også er viktig å spille styret gode det er noe i veien med, ikke vett og forstand.

Det mest grelle eksempelet fra dette årsmøtet: Da forslaget om å barbere budsjettet på kvinnesiden ble vedtatt, viste kroppsspråket til de jublende at dette var en etterlengtet seier. Når opplevde vi sist at et årsmøte i en fotballklubb bestemmer seg for å begrense et av sine egne lags muligheter til å utvikle seg videre? Man kan skjønne det hvis det er tvingende nødvendig for å berge økonomien, men når begrunnelsen er en straffereaksjon mot kvinnelaget, lukter det vondt lang vei. Vedtaket er også prinsipielt helt forskrudd. Hva om kvinnelaget I år tjener inn en god slump penger på spill i Europa, mens herrelaget får en katastrofesesong og rykker ned? Skal man da barbere budsjettet på herresiden og gjøre det enda vanskeligere å rykke opp igjen?

Rosenborg er en medlemsklubb der demokratiet råder. La oss håpe at den fortsatt kan være slik, men det er viktig at vi også er en konstruktiv klubb. Demokratiet fungerer alltid best når grunnholdningen er å gjøre hverandre gode. Det fungerer dårlig når grunnholdningen er å stikke kjepper i hjulene på de som er valgt til å lede klubben.

