Kloke forslag til matsvinnregler som gjør at flere matvarer havner hos forbruker - og ikke i søpla. Publisert: 3. januar 2024 kl. 22:05

I dyrtida har matkøene blitt lengre, og matsentralene skal ha ros for den viktige jobben de gjør for folk som ikke har råd til mat. Samtidig er det sjokkerende at så lite som 3,5 prosent av maten som kastes i matindustrien, doneres bort. Matsvinnutvalgets forslag om å kreve at nesten all overskuddsmat gis bort, er derfor bra. At utvalget ikke går inn for å utrede avgifter på matsvinn, er derimot defensivt.

Etter julefeiringa er det striskjorte og havrelefse som gjelder. Vi kvitter oss med ribberester og karamellpudding i kjøleskapet. Rett i søpla med det. Nordmenn er ivrige etter å kaste brukbar mat, private husholdninger står for halvparten av matsvinnet. Det er lov å håpe at prisvekst fører til at vi lager mer restemat og tar til oss husmordyden om å bruke sur melk i brødbakst. For vi må skjerpe oss hvis vi skal nå målet om å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Matsvinn er et stort klimaproblem, det er uetisk sløseri og det er penger tapt.

Men det er selvsagt ikke forbrukeren alene som skal sørge for at vi når målet. Selv om løk i strømpe og store forpakninger nok fører til at vi kaster mer. Svært mye spisbar mat havner i søppelcontainere før den i det hele tatt når private kjøkken. Onsdag la det regjeringsutnevnte matsvinnutvalget fram en rekke forslag til hvordan regelverket kan skjerpes i hele næringskjeden fra «jord til bord». Et godt tiltak er å kreve at matindustrien gir bort mye mer, i dag er det kun 3,5 prosent av matsvinnet som doneres bort. I forslaget må bedrifter innen sjømatindustri, matindustri og i grossistleddet gi bort all mat så lenge maten er holdbar, kan transporteres og det finnes et apparat til å ta imot varene. Et annet klokt tiltak er at alle matbutikker innfører priskutt på varer som er i ferd med å gå ut på dato, også på mat uten datomerking som brød, bakervarer, frukt og grønt.

Et mindretall i utvalget ville undersøke om det bør innføres avgift på matsvinn i næringsavfall og i husholdningsavfall på kommunenivå. Miljøavgift er et effektivt virkemiddel, og det er defensivt at utvalget sier nei til å utrede om den typen pisk har noe for seg.