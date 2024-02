Det blåste som bare pokker på kysten, men hvorfor ble treninger og andre aktiviteter i Trondheim avlyst? Publisert: 2. februar 2024 kl. 07:26 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Rødt farevarsel og plutselig heiv «alle» seg rundt for å avlyse treninger og/eller stenge ned både jobb, skole og barnehage. Vel, så ille var det ikke, men ropes det for mye ulv, ulv? Og er det slik at vi kan få et a – og b – lag når det gjelder hvem sin sikkerhet vi prioriterer?

Kulturkommentator Terje Eidsvåg fikk teaterturen avlyst, og brukte i stedet tida til spankulering i Trondheims gater. Nå er det ikke mye hår på hans hode, men om han hadde hatt det, ville det ikke rufset seg til.

Politisk redaktør Siv Sandvik lurer på om vi er blitt for strenge med politikerne, og jammen blir det tid til en aldri så liten quiz på tampen.

