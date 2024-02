Publisert: 1. februar 2024 kl. 06:49 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Den siste tiden har flere steder i Norge blitt preget av ekstremvær. Snøkaos og kulde har fått kollektivtransporten til å stå flere steder i landet og vi har blitt bedt om å holde oss hjemme. Underkjølt regn og glatte veger førte til at innbyggere i Oslo ble bedt om å ha hjemmekontor og å la bilen stå for noen uker siden. Nord – Norge og Trøndelag preges nå av kraftig vind og mye regn noe som fører til at kollektivtransport innstilles og at folk oppfordres til hjemmekontor.

Men hva med de som ikke kan la bilen stå? De som ikke kan ta hjemmekontor? Og som må ferdes ute grunnet jobb? For om alle skulle tatt hjemmekontor når det er kraftig vind og regn hadde dette landet ikke gått rundt. Noen må faktisk på jobb.

Mange arbeidstakere får ikke et reelt valg om å ha hjemmekontor og holde seg hjemme til været blir bedre. Det fungerer dårlig å ha hjemmekontor i de fleste yrker faktisk. Elektriker på hjemmekontor? Lastebilsjåfør på hjemmekontor? Servitør på hjemmekontor? Sykepleier på hjemmekontor?

Nei, noen må faktisk ut på jobb. Folk må ha dagligvarer selv om det blåser. Folk må ha hjemmehjelp selv om det er kraftige regnbyger og folk må ha renhold selv om kollektivtrafikken står grunnet kraftig snø.

Prognosene sier at vi kommer til å være vitne til mer ekstremvær i årene framover, og da må vi også ha riktig beredskap. Jeg er redd for at hjemmekontor og «ta forholdsregler» har blitt det nye, heller enn å tenke beredskap for alle samfunnsgrupper.

For all del, de som kan må ikke ta bilen ut på glattisen eller bevege oss ut i stormen. På denne måten avlaster vi som kan bli hjemme redningstjenestene. Men vi må også sørge for at de som må på jobb selv om bilen skal stå og kollektivtrafikken har avvik kommer seg trygt til og fra jobb.

For noen må faktisk ut i vinden, snøværet, og regnet for å jobbe. Og da er det samfunnets plikt til å sikre sikkerheten til disse. Vi kan ikke få et A – og B – lag når det gjelder hvem sin sikkerhet vi prioriterer.

