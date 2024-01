Publisert: 30. januar 2024 kl. 06:50 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Dalhaugveien ligger fredelig til mellom bygrensa og markagrensa. Vi har bodd her i ti år og stortrives. Bak oss har vi Kyvannet naturbarnehage – en fantastisk plass for barna, og foran oss har vi byen. Eller rettere sagt, en litt lang, bratt og islagt bakke ned mot byen. Bakken i seg selv har ikke tidligere vært et problem – ikke før Trondheim kommune tilsynelatende skiftet vedlikeholdsentreprenør for et par år siden. I år har den blitt en potensiell drapsmaskin.

Bakken i seg selv har ikke tidligere vært et problem – ikke før Trondheim kommune tilsynelatende skiftet vedlikeholdsentreprenør for et par år siden, skriver Martin Gudem Ringdalen. Foto: Privat

Se for deg en mor som har måttet sette igjen bilen i bunnen av bakken og nå må gå de siste 400 meterne opp til barnehagen med to barn, en barnevogn og en stor Ikea-pose på slep. Det er for glatt til at hun klarer å kjøre opp, og Trondheim kommune har valgt å deponere snø på fortauet så de blir tvunget ut i veibanen. Det er mørkt, og veien har ikke blitt strødd på flere dager. Samtidig kommer en skrekkslagen bilist på piggfrie vinterdekk rutsjende ned den samme bakken. Han kjører sakte, og du kan høre dekkene skli mot underlaget. Bilen passerer flokken på vei oppover med hårfin margin – det gikk bra denne gangen også.

Men hva med den gangen det ikke går bra? Hvem har skylda når kommunen oppfordrer til bruk av piggfrie dekk og samtidig ikke evner å holde en tilstrekkelig veistandard for denne type dekk? Hvem har skylda den gangen det er for glatt til at barna i det hele tatt klarer å klatre opp på den islagte snøfonna på fortauet før bilen kommer susende forbi?

Trondheim kommune presenterer i år et nytt bunnivå innenfor vintervedlikehold av vei. Dette dreier seg ikke om et engangstilfelle – veien har vært slik i to uker nå. Vedlikeholdsfrekvensen er for lav, og det legges minimalt med grus. Så langt er det kanskje penger spart for kommunekassa. Om vi er heldige, resulterer dette bare i materielle skader. Men hvem har skylda den gangen det virkelig går galt?

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!