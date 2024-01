Publisert: 13. januar 2024 kl. 10:10 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Vandret du gjennom Møllenberg i romjula, så du sikkert at bydelen lignet en spøkelsesby. Årsaken er at studentene var reist hjem på juleferie. 60 prosent av beboerne på Møllenberg er studenter. Nær halvparten av vanlige leiligheter for fastboende er fortrengt. Vi i Velforeninga er som kjent sterkt bekymret over denne utviklinga.

Det har blitt vedtatt gode politiske mål, men oppfølginga mangler. Vi var glade for støtten vi fikk fra kommunedirektør Morten Wolden og byutviklingsdirektør Bente Næverdal, som gjentatte ganger har uttalt at den uheldige utviklinga må reverseres. En passende prosentandel hybelboere på Møllenberg bør ligge på 25 prosent, har det blitt sagt.

Derfor ser vi med stor forundring på Studentsamskipnadens nye prosjekt i bydelen, som er vedtatt av et flertall i bygningsrådet: Et nytt hybelhus med til sammen hele 39 nye hybler i Festningsgata 11.

At Studentsamskipnaden gjerne vil bygge hybelhus er naturlig, men hvorfor i all verden på Møllenberg, der det politiske målet er reduksjon? Må ikke Samskipnadens rolle være å tilby alternativer til utviklingen der de gamle bydelenes leiligheter fortrenges? Framfor å bidra til at en skakk utvikling forsterkes?

Er det ikke slik at det har vært politisk enighet om at det er mer enn nok studenter på Møllenberg nå? spør Bjørn-Erik Hanssen. Foto: Stian Hansen

I saken til bygningsrådet har administrasjonen levert to alternative begrunnelser til vedtak. Alternativ 1 er logisk og utfyllende begrunnet i tidligere vedtak, og innstiller på avslag. «Å godkjenne etablering av hybler i et av de mest belastede områdene i byen vil være i strid med vedtatt byutviklingsstrategi for Møllenberg.»

I alternativ 2 stilles saken fullstendig på hodet: «Å tillate studenthybler i dette området vil bidra til å skape en variert beboersammensetning, samt å aktivisere området.» Deretter konkluderes med at søknaden må godkjennes, underskrevet av begge direktørene. Dette er nå altså vedtatt i bygningsrådet.

Hvordan kan dette være mulig?

Er det ikke slik at det har vært politisk enighet om at det er mer enn nok studenter på Møllenberg nå?

I bygningsrådet la flere politikere vekt på at Samskipnaden er en seriøs og ryddig utleier. Det er mulig, men hva så? Det er det også andre utleieselskaper som er. Hvordan skal et «nei» begrunnes om det kommer søknader fra dem?

Nå kan vi vinke farvel til målet om å redusere hyblifiseringa på Møllenberg. Saken vil nemlig skape presedens. Etter bygningsrådets vedtak vil det ikke være mulig for kommunen å nekte nye søkere å gjøre som Samskipnaden – å bygge «seriøse» hybelhus i bydelen – uten å pådra seg klager og rettssaker.

Kommunens administrasjon sparker beina unna all tidligere enighet om hva som må gjøres på Møllenberg. Etter alt å dømme vil bydelen bli en studentby. Selv om dette ikke er vedtatt som politisk mål. Tar ikke administrasjonen og politikerflertallet arbeidet sitt alvorlig?

Man skaper også et troverdighetsproblem. Hvordan skal vi som velforening forholde oss til en administrasjon og et politikerflertall som sier de vil redusere hyblifiseringa ved å øke den?

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!