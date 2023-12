Publisert: 5. desember 2023 kl. 16:04 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I et debattinnlegg i Adressa 4. desember etterlyser Jostein Nilsen fra Sanden og Løkkan Velforening politisk vilje til å hindre at dette gamle og spesielle boligområdet blir hyblifisert. Jeg er enig med Nilsen i at vi må gjøre noe med dette. Studentene er gull for Trondheim, og de må ha en plass å bo. Samtidig må vi hindre at sentrale byområder blir studentbyer, både av hensyn til studentene og bomiljøet generelt.

Etter flere års arbeid for å finne tiltak mot at sentrale bydeler blir rene studentbyer fikk vi i 2019 innført en paragraf i kommuneplanen som krever søknadsplikt for ombygging til hybelhus. Bestemmelsen er slik:

Innenfor områdene Rosenborg, Møllenberg, Singsaker, Kalvskinnet, Øya, Elgeseter, Lademoen, Berg og Bakklandet kreves tillatelse fra kommunen for å dele opp bolig til hybler. Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, skal det tas hensyn til om det etter kommunens skjønn er en forsvarlig utnytting av boligmassen.

Dersom bolig er oppdelt til hybler i strid med bestemmelsen her, kan kommunen påby at den settes i stand slik at den kan tjene sitt opprinnelige formål.

Erling Moe, Venstre Foto: Espen Bakken

Da vi vedtok dette var vi klar over at bestemmelsesområdet kunne utvides senere. Det har senere også vist seg at vilkårene for godkjenning bør snevres inn. Før sommeren skal bystyret, etter flere års behandling, vedta ny arealdel til kommuneplanen. Torsdag 8. desember skal bygningsrådet sende nye områder ut på høring. Utvidelse av bestemmelsesområdet for «hyblifiseringsparagrafen» har allerede vært på høring. Bystyret skal behandle dette, enten i forbindelse med vedtak om ny KPA eller på et annet tidspunkt.

