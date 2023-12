Publisert: 3. desember 2023 kl. 18:13 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I mai skrev jeg et innlegg i Adresseavisen om hyblifisering i Sanden og Løkkan, boligområdet i nordvestre kvadrant innenfor elveslyngen i Trondheim. Våre nærmeste naboer hadde akkurat flyttet ut, og en investor hadde kjøpt huset. Jeg var bekymret for at de skulle bygge om huset til hybelhus. Det hadde jeg god grunn til. Én leilighet og én bileilighet ble til ni hybler. På sensommeren, etter omfattende ombygging ble huset, annonsert som Trondheims kuleste hybelhus. Ingen forsøk på å kamuflere denne ombygginga, altså.

Sanden og Løkkan velforening, stiftet 1978, våknet til live. Vi sendte inn bekymringsmelding i juni, og først i midten av oktober var byggesakskontoret på befaring i huset. Rapporten i etterkant var tydelig på at dette var en ombygging som var søknadspliktig, og eier ble bedt om å levere søknad. Altså, ikke direkte at ombygginga var ulovlig, bare søknadspliktig. I rapporten ble det understreket at dette er en bruksendring til hybelhus. Men så sies det: «For ordens skyld informeres om at eiendommen pr. dags dato ikke ligger innenfor «hyblifiseringsområdet» i Trondheim kommune, og bestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse i denne saken.». Vi venter spent til søknaden blir behandlet og om det igjen viser seg at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse.

Mange av oss i strøket har ved flere anledninger påpekt at dette åpenbart er et område som krever særlig beskyttelse mot hyblifisering. De fleste husene her er bygd rett etter bybrannen i januar 1842. Små, toetasjes idylliske trehus med gavlveggen mot naboens, god bakkekontakt, lite biltrafikk i kjerneområdet, lekeplasser, barnehage, parker og kort og trygg skolevei til Ila skole. Et område større og mer ensartet som boligområde enn Bakklandet. Mye eldre bebyggelse enn Møllenberg og det mest sentrale, rene boligstrøket i Trondheim. Vi støtter alt arbeidet som velforeningene i Møllenberg, Bakklandet og nå Kalvskinnet gjør for å hindre hyblifisering, men synes det er underlig at et så verdifullt sentralt småhusområde som Sanden og Løkkan ikke skal ha den samme særskilte beskyttelsen mot hyblifisering. Flere vi har snakket med i kommunen etter at hyblifiseringsparagrafen ble vedtatt, både politikere og i administrasjonen, har ment at dette er et område som helt opplagt må beskyttes, at det muligens har vært en forglemmelse å ikke ta det med. Men i juridisk avdeling på byggesakskontoret velger de altså å understreke at området ikke omfattes.

Vi står nå foran et generasjonsskifte i Sanden og Løkkan. Flere hus fra 1840-tallet vil komme ut på det åpne markedet. Dersom det er fritt fram for utleieinvestorer, vil ikke barnefamilier ha råd til å konkurrere om eiendomskjøpene.

Eiendomsinvestorer: Vi har øynene åpne og passer på. Politikere: Sanden og Løkkan må formelt omfattes av hyblifiseringsparagrafen snarest.

