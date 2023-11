Publisert: 29. november 2023 kl. 16:30 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I forrige uke bestemte bygningsrådet i Trondheim at reguleringsplanen for Strindamarka Næranlegg må gjennom ytterligere justeringer før det kan sendes ut på høring. Begrunnelsen fra det politiske flertallet er å gi «muligheter for barn og unge til å delta i idrettsaktiviteter samtidig som vi ivaretar vern om marka».

Det alternative forslaget innebærer at «et område for skileik tillates etablert dersom det ikke innebærer terrenginngrep, omfattende hogst eller graving», og det nevnes at skileik, parkering og stadionbygg plasseres i området ved Lohove.

En skileik bør inkludere naturlige bakker for aking, skiaktiviteter og hoppmuligheter, slik tilfellet er ved skileiken ved Skistua. Der ligger bakker, toalett, gapahuk og parkering i umiddelbar nærhet. Området på Lohove er padde flatt, og en skileik her vil kreve betydelige terrenginngrep. Den gamle hoppbakken i Steintrøa ble tross alt plassert i en bakke, øverst på jordet, av en grunn.

Stadionbygget bør plasseres ved skiaktivitetsområdet for best mulig bruk under trening og arrangementer. Varmebu, kiosk/kafé, garderober og utstyrsoppbevaring sikrer et funksjonelt og komplett miljø for brukerne.

Det har vært omfattende prosesser for å finne et passende område med tanke på topografiske forhold, nærhet til eksisterende løyper, tilgang til vann og ikke minst snøforhold. Steintrøa er, i likhet med Granåsen, kjent som ei kuldegrop. Lokalkjente vet at snøforholdene i Steintrøa er vesentlig bedre enn på Lohove.

Det er ønskelig med varierte skiløyper, inkludert bakker, kneiker og flater for trening. Det er blitt understreket at nye skiløyper ikke skal havne i konflikt med eksisterende løyper/stier i området, og stier er blitt kartlagt og hensyntatt. Planen viser en fin balanse mellom løyper for skiaktiviteter og eksisterende turstier/skiløyper. Den nye løypen er planlagt som turveg og bør kunne benyttes både sommer og vinter. Dette vil sikre en godt vedlikeholdt sti/løype i mange år fremover.

I reguleringsplanen er området for skileik, stadionbygg, og parkering plassert på tidligere dyrket mark eller beiteareal, noe som bekreftes av flyfoto fra Norge i bilder fra 1980 og tidligere. I dag fremstår dette området som et gjengrodd kulturlandskap. I likhet med Steintrøa har Lohove lignende arealbruk.

Hogst og rydding av skog vil være nødvendig både på Lohove og i Steintrøa. Virkningen på naturmangfoldet er grundig undersøkt i reguleringsplanen. Avgjørelser må baseres på fakta snarere enn synsing og følelser.

Jeg vil rose Trondheim kommune for å ha utarbeidet en grundig og helhetlig reguleringsplan som tar hensyn til naturinteresser, brukere av marka og idretten. Gjennom prosessen har alle som ønsker, fått mulighet til å uttale seg og gi innspill til planene. Kommunen har justert planer og besvart innspill underveis. Å tilfredsstille alles behov er en utopi.

På hvilken måte mener dere at det nye forslaget tilrettelegger og gir muligheter for at barn kan delta i idrett? Jeg er nysgjerrig på hvordan en endring av planen med gitte forutsetninger legger til rette for en fornuftig planlegging av området? Hvordan ser dere for dere at en justering av planen vil føre til vesentlig vern av marka? Og til sist, hvordan støtter dette Høyres partiprogram om «Aktivitet og folkehelse»?

Avslutningsvis vil jeg oppfordre Høyre til å ivareta det betydningsfulle arbeidet som deres velgere, frivillige, idrettslag, kommune og politikere har utført de siste ti årene, slik at innsatsen deres ikke blir tilintetgjort.

Jeg slutter meg til Arbeiderpartiets observasjon om at prosessen er svært uklar og uforutsigbar. Dette synes også å gjelde Høyres politikk i like stor grad.

